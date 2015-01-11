В эти выходные вы не будете скучать! Афиша полна интересных событий!

Замечательная погода нынче! ВЕСНА! И наша афиша тоже ожила: с каждой неделей в ней всё больше и больше событий!

Все выходные:

Окрестности Озёрска: глк "Егоза"

На этой неделе на "Егозе" начинают действовать весенние СПЕЦЦЕНЫ. Скидки на услуги подъёмника - до 50%.

На прокат - до 20%.

При этом готовы и работают для Вас все трассы, все подъёмники!

Ждем Вас:

пт - с 12:00 до 17:30 оба подъёмника//Спортивная, Верблюд и учебная трассы, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на Спортивной и учебной трассах. Прокат

сб и вс - с 10:00 до 18:00 оба подъёмника//все трассы//ТЮБИНГ. Прокат

В эту субботу 20 марта состоится бесплатный мастер-класс для гостей, катающихся на горных лыжах! Ждём вас у здания проката в полной боевой готовности и с отличным настроением в 10:00!

Служба инструкторов, КАФЕ, мангальные зоны и ski-сервис работают с пятницы по воскресенье по графику работы комплекса.

19 марта, пятница

17-30 Театр кукол "Золотой петушок"(5-9 лет)

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Два удовольствия в один день. Услышать молодого саксофониста и посмотреть замечательный спектакль. Бесценный. Очень талантливо сделанный.

Спектакль "Федорино горе" отмечен различными наградами на театральных фестивалях.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Господа, товарищи, сволочи и дамы...

Комедия-гротеск (16+)

19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

КСЕНИЯ ЛАВРОВА-ГЛИНКА «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ…»

Музыкально-поэтическая программа Ксении Лавровой-Глинка по мотивам самых важных работ актрисы. Кроме музыкальных произведений и любимых фрагментов из спектаклей, актриса МХТ им. Чехова, ученица О.П.Табакова Ксения Лаврова-Глинка поделится воспоминаниями о великих учителях и соратниках.

19-00 ДК "Строитель"

Танцевальная программа «Танцы в стиле…» с участием ВИА «Мечты», где наши зрители смогут познакомиться с хитами 70-80-х, и потанцевать под любимые мелодии.

20 марта, суббота

11-00 бк Баскервиль

Марафон 3-ий тур 2-ая группа «Пирамида свободная»

Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Федорино горе"

17-00 ДК "Строитель"

шоу-программа «Айша.

Великолепный век», в рамках XII фестиваля восточного танца, посвященная 15-летию коллектива, с участием гостей из городов Снежинска, Озерска и Кыштыма.

Фееричное шоу в двух отделениях. В первом отделении история про

маленькую принцессу, которая учится танцевать. Второе отделение

посвящается великой любви Султана Сулеймана с его возлюбленной.

Возрастное ограничение 0+

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шикарная свадьба" Р. Хоудон

Комедия (16+)

21 марта, восресенье

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ" 5-9 лет (большой зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зарядка для хвоста" Г.Остер

Сказка (0+)

17-00 ДК "Маяк"

одна из главных участниц творческой группы Клуба «Таланты и поклонники» Светлана Спесивцева представит на своем вечере новую концертную программу под названием «У океана надежд».

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Старший сын" А.Вампилов

Комедия (12+)

п.Татыш

14-00 ДК им.А.С.Пушкина

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