В эти выходные вы не будете скучать! Афиша полна интересных событий!

Замечательная погода нынче! ВЕСНА! И наша афиша тоже ожила: с каждой неделей в ней всё больше и больше событий!
Все выходные:
Окрестности Озёрска: глк "Егоза"
На этой неделе на "Егозе" начинают действовать весенние СПЕЦЦЕНЫ. Скидки на услуги подъёмника - до 50%.
На прокат - до 20%.
При этом готовы и работают для Вас все трассы, все подъёмники!
Ждем Вас:
пт - с 12:00 до 17:30 оба подъёмника//Спортивная, Верблюд и учебная трассы, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на Спортивной и учебной трассах. Прокат
сб и вс - с 10:00 до 18:00 оба подъёмника//все трассы//ТЮБИНГ. Прокат
В эту субботу 20 марта состоится бесплатный мастер-класс для гостей, катающихся на горных лыжах! Ждём вас у здания проката в полной боевой готовности и с отличным настроением в 10:00!
Служба инструкторов, КАФЕ, мангальные зоны и ski-сервис работают с пятницы по воскресенье по графику работы комплекса.
19 марта, пятница
17-30 Театр кукол "Золотой петушок"(5-9 лет)
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Два удовольствия в один день. Услышать молодого саксофониста и посмотреть замечательный спектакль. Бесценный. Очень талантливо сделанный.
Спектакль "Федорино горе" отмечен различными наградами на театральных фестивалях.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Господа, товарищи, сволочи и дамы...
Комедия-гротеск (16+)
19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
КСЕНИЯ ЛАВРОВА-ГЛИНКА «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ…»
Музыкально-поэтическая программа Ксении Лавровой-Глинка по мотивам самых важных работ актрисы. Кроме музыкальных произведений и любимых фрагментов из спектаклей, актриса МХТ им. Чехова, ученица О.П.Табакова Ксения Лаврова-Глинка поделится воспоминаниями о великих учителях и соратниках.
19-00 ДК "Строитель"
Танцевальная программа «Танцы в стиле…» с участием ВИА «Мечты», где наши зрители смогут познакомиться с хитами 70-80-х, и потанцевать под любимые мелодии.
20 марта, суббота
11-00 бк Баскервиль
Марафон 3-ий тур 2-ая группа «Пирамида свободная»
Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Федорино горе"
17-00 ДК "Строитель"
шоу-программа «Айша.
Великолепный век», в рамках XII фестиваля восточного танца, посвященная 15-летию коллектива, с участием гостей из городов Снежинска, Озерска и Кыштыма.
Фееричное шоу в двух отделениях. В первом отделении история про
маленькую принцессу, которая учится танцевать. Второе отделение
посвящается великой любви Султана Сулеймана с его возлюбленной.
Возрастное ограничение 0+
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба" Р. Хоудон
Комедия (16+)
21 марта, восресенье
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ" 5-9 лет (большой зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Зарядка для хвоста" Г.Остер
Сказка (0+)
17-00 ДК "Маяк"
одна из главных участниц творческой группы Клуба «Таланты и поклонники» Светлана Спесивцева представит на своем вечере новую концертную программу под названием «У океана надежд».
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Старший сын" А.Вампилов
Комедия (12+)
п.Татыш
14-00 ДК им.А.С.Пушкина
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