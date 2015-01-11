Челябинцы могут повлиять на распределение бюджета

18 марта в Озерске прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: в одном из классов школы № 33 родители выпускников нескольких образовательных организаций - №№ 23, 32, 33, 35 и 38 - сдали экзамен по русскому языку Подробнее
В Челябинске опубликованы проекты инициативного бюджетирования, запланированные к реализации в 2021 году. Жители города могут ознакомиться с ними и высказать свою поддержку на портале «Активный житель 74».Напомним, в этом году в регионе по решению губернатора Алексея Текслера впервые внедрена практика инициативного бюджетирования, в котором жители принимают самое непосредственное участие, выбирая и утверждая проекты, на которые направляются средства из бюджетов разного уровня.«В этой программе челябинцы получают возможность напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения, -отмечает заместитель главы Челябинска Александр Астахов. - Все инициативы, прошедшие отбор, были получены нами именно от горожан, ими же определялись объемы. Основной акцент люди в этом году сделали на благоустройство дворов и асфальтирование внутриквартальных проездов. Сейчас можно оценить их на портале «Активный житель 74», высказав поддержку тем или иным проектам по каждому району».Голосование доступно для пользователей с подтвержденными учетными записями ЕСИА и продлится до 25 марта 2021 года включительно. Проекты, получившие поддержку населения, будут реализованы в текущем году.Ссылки на опросы:Калининский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/2018 Курчатовский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/2021 Металлургический район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/2014 Ленинский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/2019 Советский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/2017 Тракторозаводский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/2016 Центральный район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/2020