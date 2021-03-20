» В ночь на понедельник в Челябинскую область вернется зима

Оттепель в Челябинской области сменится кратковременным похолоданием. Уже грядущей ночью на Южном Урале температура опустится до зимних значений.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 22 марта, воздух промерзнет до −14...−19 градусов. Холоднее всего будет при прояснении неба.

Днем по области потеплеет до +1...+4 градусов. Порывы ветра ожидаются ощутимые. По области обещают осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах, естественно, гололед.

К концу рабочей недели дневные температуры поднимутся до +6, а ночами будет всего −5 градусов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-noch-na-ponedelnik-v-chelyabinsk-vernetsya-zima/