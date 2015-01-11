В селе Рождественка появится современный Дом культуры

В Увельском районе продолжается планомерный ремонт и приведение в порядок сельских домов культуры. В 2021 году полное обновление ждет Дом культуры в селе Рождественка, сообщает министерство культуры.Рождественский ДК построен в 1970 году. Последний частичный ремонт в здании проводился в 2011 году. В рамках национального проекта «Культура» с марта 2021 года начались работы по капитальному ремонту учреждения.Будут отремонтированы зрительный зал, фойе, внутренние помещения, инженерные сети, фасад и крыша здания. На реализацию проекта из федерального, областного и районного бюджетов выделено более 7 млн рублей.Для села Рождественка Дом культуры – один из центров притяжения. В нем расположены библиотека, учебная площадка Увельской детской школы искусств, местное отделение общества для детей-инвалидов «Синяя птица».«В результате капитального ремонта ДК превратится в современное культурное пространство с учетом потребностей наших жителей, - рассказывает директор Рождественской сельской централизованной клубной системы Елена Акульшина. - Появятся зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные зоны и современное библиотечное пространство, будут созданы условия по доступности здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это позволит повысить качество услуг культуры и внедрить новые формы обслуживания».Кроме того, по государственной программе Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» для укрепления материально-технической базы Рождественского ДК выделено более 5 млн рублей из областного и районного бюджетов. На эти средства будет приобретено новое световое, звуковое и видеопроекционное оборудование, современные кресла и одежда сцены.
Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области