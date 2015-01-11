Дорожники заменят почти 40 км трасс в Челябинской области

В Челябинской области отремонтируют почти 40 километров федеральных трасс – работы по обновлению дорожного полотна будут производиться с использованием новейшей технологии укладки.

Работы развернутся в четырех местах. На трассе М-5 «Урал» – участки с 1754 км по 1763 км в районе Златоуста и на выезде из Челябинска с 1860 км по 1871 км. На автодороге Р-254 «Иртыш» обновят 10-километровый участок возле села Миасское, с 37 км по 47 км. На трассе А-310 приведут в норму автомобильную дорогу с 80 км по 89 км возле Южноуральска.

Для устранения деформаций и трещин специалисты отфрезеруют изношенный верхний слой и уложат новое покрытие. При укладке будет использован новый метод – технологию устройства тонкослойного защитного покрытия из горячей битумоминеральной смеси с использованием латексной эмульсии.

«Принцип технологии заключается в том, что при нанесении на эмульсию асфальтобетонной смеси, температура которой составляет 140-160 градусов, происходит резкое вскипание воды, находящейся в составе эмульсии. При этом водяные пары очень быстро выходят на поверхность слоя, как бы подтягивая за собой слой битума. Таким образом, слой подгрунтовки впитывается в свежеуложенный асфальтобетон и очень прочно припаивается к основанию. Тем самым обеспечивается идеальное сцепление между слоями. Основные преимущества данной технологии – это гидроизоляция, улучшение микроровности покрытия и повышение коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием», – пояснили в Упрдоре.

В ходе работ дорожники укрепят обочины, восстановят элементы обустройства автомобильной дороги.

Для повышения безопасности дорожного движения на всех участках нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами, в дорожном покрытии используют светодиодные катафоты КД-3 по типу «кошачий глаз», на пешеходных переходах установят оптоволоконные дорожные знаки с динамической индикацией.

https://dostup1.ru/society/Dorozhniki-soobschili-ob-iznose-pochti-40-km-trass-v-Chelyabinskoy-oblasti_135406.html