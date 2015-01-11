Южноуральцы задолжали 1,5 млрд.рублей за электричество

Потребители Челябинской области задолжали 1,5 млрд рублей за электроэнергию – долг начал формироваться полтора года назад.
Организация не намерена прощать долги, так как считает, что свои обязанности она выполнила в полном объеме. В 2020 году, несмотря на ковидные ограничения, в суде энергетикам удалось отстоять свои требования к 3,8 тыс. должникам (физическим и юридическим лицам) на сумму 590 млн рублей. Сейчас неплательщиками занимаются судебные приставы.
Также на рассмотрении находятся требования к 13 тыс. должникам на общую сумму более 490 млн рублей.
https://dostup1.ru/economics/Yuzhnouraltsy-zadolzhali-15-mlrd-za-elektrichestvo_135394.html