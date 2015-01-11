В Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХ

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Очередной выпуск кулинарной программы "Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости Недели с Александрой Лебедевой (21.03.2021)

Масленица 2021, и что ещё Городской парк приготовил для озерчан в этом году

ЗОЖжём. Как пойти в зал, после того как переболел ОРВИ

Новости Недели с Александрой Лебедевой (14.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Клуб Рифей. Барды на Амазонке.

"Уральские Кабельные Сети Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с Анной Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

Сбитнев Иван Михайлович о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости Недели с Александрой Лебедевой (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция от клуба "Рифей" о композиторе и музыканте Юрии Андреевиче Гарине

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости Недели с Александрой Лебедевой (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция об изготовлении кукол на дому.

Поедим. Гамбургер.

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция о дирижере Борисе Ивановиче Борисове

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

Южноуральцы задолжали 1,5 млрд.рублей за электричество

Потребители Челябинской области задолжали 1,5 млрд рублей за электроэнергию – долг начал формироваться полтора года назад Подробнее

| Губерния

Дорожники заменят почти 40 км трасс в Челябинской области

В Челябинской области отремонтируют почти 40 километров федеральных трасс – работы по обновлению дорожного полотна будут производиться с использованием новейшей технологии укладки Подробнее

| Новости

Спасатели предупреждают: будьте внимательными, проходя под крышами и карнизами домов

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует Подробнее

| Губерния

В Челябинске дали старт звездному чемпионату сантехников России

Оргкомитет чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» принял решение в 2021 году провести звездный Кубок Кубков. В нем примут участие финалисты за прошедшие 10...

| Губерния

Прием заявок на конкурс инклюзивного творчества «Необыкновенные люди» продлится до 31 марта

На Всероссийский конкурс инклюзивного творчества «Необыкновенные люди», организованный инклюзивным молодежным клубом «Наше место» из Челябинска, уже заявились более 200 артистов и коллективов из 70 городов и сел России. Участников может стать еще больше: прием заявок продлится до 31 марта, сообщают организаторы.
«Наш конкурс - это уникальная возможность рассказать о своем таланте всей стране, - делится художественный руководитель проекта Павел Корчагин. -  Участники конкурса - люди с ограниченными возможностями здоровья, коллективы и сольные исполнители  -могут подать заявку в любую из 6 шести номинаций: танец, жестовое пение, театр, вокал, инструментальное исполнительство, литературная номинация «История успеха». Мы уверены, инклюзивное творчество должен увидеть каждый, и всероссийский конкурс будет этому способствовать».  Прием заявок продлится до 31 марта. С 1 апреля начнется второй этап конкурса, и участники, продемонстрировавшие яркий творческий потенциал, начнут работать над созданием профессионального конкурсного видео при поддержке организаторов и консультаций специалистов.  В мае пройдет всероссийское онлайн-голосование, а также выбор победителей экспертным жюри. Гала-концерт конкурса состоится осенью в Челябинске в рамках Всероссийского форума «Необыкновенные люди».«Нашу идею найти и показать широкой публике талантливых «особых» артистов уже поддержали член Совета Федерации Маргарита Павлова, актер Иван Охлобыстин, телеведущая Ляйсан Утяшева, актер Станислав Ярушин и хореограф Александр Могилев, - рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. -  Для нас такая поддержка  очень ценна. У участников есть возможность в развитии своего творческого потенциала перейти на новый уровень, когда их поддерживают и готовы делиться опытом такие профессионалы». Узнать подробности конкурса и условия участия можно на сайте необыкновенныелюди.РФСправочно: Инклюзивный клуб «Наше место», организованный в октябре 2013 года, - это инклюзивное сообщество творческой молодежи. Его организаторы уверены, что каждый человек должен иметь возможность реализации своего потенциала, вне зависимости от физического и социального статуса.  За семь лет клуб провел десятки мероприятий и проектов, такие как «Равный равному», «Равный равному. Танцы», «Говорим без слов», «Необыкновенные сказки», «Платформа роста волонтеров «PRO|Действие», «Необыкновенные Елки» и др. Их участниками и зрителями стало более 30 000 человек. С 2020 года клуб приступил к реализации межрегиональных и всероссийских проектов, которые объединяют сотни молодых людей с инвалидностью и без со всей страны. Это проект «Твори в пространстве равных» и Фестиваль межрегионального инклюзивного театра «Мечтай!». На данный момент в клубе работает восемь творческих коллективов, в которых занимаются более 100 человек. Сайт организации https://nashemesto.org, группа «ВКонтакте» https://vk.com/nashemesto74.  Подробнее

| Губерния

Копейские велогонщики вошли в число призеров всероссийских соревнований по маунтинбайку

В городе Архипо-Осиповка Краснодарского края завершились всероссийские соревнования по маунтинбайку (горный велосипед) в дисциплине кросс-кантри. В очередной раз...

| Губерния

Южноуральцы прошли обучение в окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов

Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов прошла с 19 по 21 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» Екатеринбурга. Участниками...

| Губерния

Южноуральские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов

В Челябинске завершились чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 400 бойцов из 14...

| Губерния

Озерские студенты посвятили выходные помощи животным

В последние мартовские выходные бойцы студенческого строительного отряда «Челябинск-40» из Озерска помогли приюту для собак DOG HOUSE и конному клубу HORSESBURG,...

| Губерния

«Весенняя карусель» закружила юных златоустовцев

В Златоусте городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя карусель» собрал 190 участников в возрасте от 4 до 16 лет. Праздник...
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В Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХ

Накануне профессионального праздника в областном парламенте поздравили лучших работников жилищно-коммунального хозяйства со всей области. Среди лауреатов премии ЗСО были озерчане Тахир Юлдашев и Владимир Горюнов.
Почётные награды вручали председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш и его коллеги по депутатскому корпусу. В торжественной церемонии также принял участие депутат областного парламента, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Премия в сфере жилищно-коммунального хозяйства вручается в Законодательном Собрании с 2012 года. Премию и нагрудный знак получают рабочие, инженерно-технические работники и руководители за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в своей отрасли.
Работники сферы ЖКХ находятся на переднем крае борьбы за комфортные условия жизни каждого человека, ведь эта сфера так или иначе касается всех нас. И сегодня слова благодарности в адрес коммунальщиков абсолютно заслуженны, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. – В декабре 2020 года мы увеличили количество кандидатов с 30 до 35 человек. Все они проживают и работают в разных муниципалитетах Челябинской области.
Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществлялось депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по представлению органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в этой сфере.
Один из номинантов – главный инженер УК «Созвездие» Наталья Москалева – выступила с ответным словом и поблагодарила депутатов областного парламента за слова поддержки и помощь в сложных ситуациях.
Дипломами лауреатов премии ЗСО были отмечены озерчане заместитель директора ООО «ЖЭК-4» Тахир Юлдашев, его стаж работы в сфере ЖКХ составляет около сорока лет, и руководитель ММУП ЖКХ посёлка Новогорный Владимир Горюнов, который на протяжении 10 лет возглавляет жилищно-коммунальное предприятие своего посёлка.
В Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХВ Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХВ Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХВ Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХВ Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХВ Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХ
Использованы материалы сайта Законодательного Собрания Челябинской области: zs74.ru.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа
2021-03-22YEKT11:00:00
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