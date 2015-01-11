В Законодательном Собрании области отметили озерских работников сферы ЖКХ

Почётные награды вручали председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш и его коллеги по депутатскому корпусу. В торжественной церемонии также принял участие депутат областного парламента, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Премия в сфере жилищно-коммунального хозяйства вручается в Законодательном Собрании с 2012 года. Премию и нагрудный знак получают рабочие, инженерно-технические работники и руководители за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в своей отрасли.
– Работники сферы ЖКХ находятся на переднем крае борьбы за комфортные условия жизни каждого человека, ведь эта сфера так или иначе касается всех нас. И сегодня слова благодарности в адрес коммунальщиков абсолютно заслуженны, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. – В декабре 2020 года мы увеличили количество кандидатов с 30 до 35 человек. Все они проживают и работают в разных муниципалитетах Челябинской области.
Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществлялось депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по представлению органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в этой сфере.
Один из номинантов – главный инженер УК «Созвездие» Наталья Москалева – выступила с ответным словом и поблагодарила депутатов областного парламента за слова поддержки и помощь в сложных ситуациях.
Дипломами лауреатов премии ЗСО были отмечены озерчане заместитель директора ООО «ЖЭК-4» Тахир Юлдашев, его стаж работы в сфере ЖКХ составляет около сорока лет, и руководитель ММУП ЖКХ посёлка Новогорный Владимир Горюнов, который на протяжении 10 лет возглавляет жилищно-коммунальное предприятие своего посёлка.
Использованы материалы сайта Законодательного Собрания Челябинской области: zs74.ru.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа