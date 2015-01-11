В Челябинске дали старт звездному чемпионату сантехников России

На Всероссийский конкурс инклюзивного творчества «Необыкновенные люди», организованный инклюзивным молодежным клубом «Наше место» из Челябинска, уже заявились более 200 артистов и коллективов из 70 городов и сел России. Участников может стать еще больше: прием заявок продлится до 31 марта, сообщают организаторы. «Наш конкурс - это уникальная возможность рассказать о своем таланте всей стране, - делится художественный руководитель проекта Павел Корчагин. - Участники конкурса - люди с ограниченными возможностями здоровья, коллективы и сольные исполнители -могут подать заявку в любую из 6 шести номинаций: танец, жестовое пение, театр, вокал, инструментальное исполнительство, литературная номинация «История успеха». Мы уверены, инклюзивное творчество должен увидеть каждый, и всероссийский конкурс будет этому способствовать». Прием заявок продлится до 31 марта. С 1 апреля начнется второй этап конкурса, и участники, продемонстрировавшие яркий творческий потенциал, начнут работать над созданием профессионального конкурсного видео при поддержке организаторов и консультаций специалистов. В мае пройдет всероссийское онлайн-голосование, а также выбор победителей экспертным жюри. Гала-концерт конкурса состоится осенью в Челябинске в рамках Всероссийского форума «Необыкновенные люди».«Нашу идею найти и показать широкой публике талантливых «особых» артистов уже поддержали член Совета Федерации Маргарита Павлова, актер Иван Охлобыстин, телеведущая Ляйсан Утяшева, актер Станислав Ярушин и хореограф Александр Могилев, - рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. - Для нас такая поддержка очень ценна. У участников есть возможность в развитии своего творческого потенциала перейти на новый уровень, когда их поддерживают и готовы делиться опытом такие профессионалы». Узнать подробности конкурса и условия участия можно на сайте необыкновенныелюди.РФСправочно: Инклюзивный клуб «Наше место», организованный в октябре 2013 года, - это инклюзивное сообщество творческой молодежи. Его организаторы уверены, что каждый человек должен иметь возможность реализации своего потенциала, вне зависимости от физического и социального статуса. За семь лет клуб провел десятки мероприятий и проектов, такие как «Равный равному», «Равный равному. Танцы», «Говорим без слов», «Необыкновенные сказки», «Платформа роста волонтеров «PRO|Действие», «Необыкновенные Елки» и др. Их участниками и зрителями стало более 30 000 человек. С 2020 года клуб приступил к реализации межрегиональных и всероссийских проектов, которые объединяют сотни молодых людей с инвалидностью и без со всей страны. Это проект «Твори в пространстве равных» и Фестиваль межрегионального инклюзивного театра «Мечтай!». На данный момент в клубе работает восемь творческих коллективов, в которых занимаются более 100 человек. Сайт организации https://nashemesto.org, группа «ВКонтакте» https://vk.com/nashemesto74. Подробнее
Оргкомитет чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» принял решение в 2021 году провести звездный Кубок Кубков. В нем примут участие финалисты за прошедшие 10 лет из 33 регионов России.Объявление о старте чемпионата появилось на сайте www.день-сантехника.рф 21 марта, в День работников ЖКХ. Как сообщают организаторы, участникам предстоит пройти несколько отборочных этапов, которые длятся около полугода и носят социальный характер.В первом отборочном туре конкурсанты установят сантехнику нуждающимся в своих городах. Так они смогут продемонстрировать свое мастерство на деле и в то же время оказать реальную помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям. На втором этапе участники проведут занятия с молодежью, которая стоит перед выбором будущей профессии. Возможно, это станет для них стимулом пойти по стопам участников конкурса.«В этом году мы хотим ввести новый дополнительный этап, на котором участники запишут обучающие видео. В результате будет собрана целая видеоэнциклопедия уроков от лучших сантехников. Она будет полезна начинающим мастерам, студентам профильных учебных заведений, а также тем, кто в связи с пандемией остался без работы и планирует освоить новую сферу деятельности, - рассказал главный организатор чемпионата, генеральный директор ТД «СантехУрал» Сергей Ермаков.Финал чемпионата назначен на 11 ноября 2021 года. В него попадут только лучшие из лучших. Они выполнят теоретические и практические задания, разработанные по стандартам Worldskills, и смогут выиграть солидный приз.Напомним, Кубок сантехников в 2020 году завоевала челябинская команда, получив приз в 300 тысяч рублей. В этом году челябинцы также смогут принять участие в чемпионате.