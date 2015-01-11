Череда дебютов ожидается в апрельских спектаклях Челябинского театра оперы и балета

В апреле репертуарные спектакли Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки заиграют свежими красками. Сразу в целом ряде постановок ожидаются дебюты. Пресс-служба театра рассказывает, кто из артистов примерит на себя новые образы.7 апреля на сцене театра – знаменитый балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». Впервые в партии Одетты-Одиллии выступит лауреат международного конкурса Лири Вакабаяси, в партии Ротбарта – Тумен Санчат.15 апреля зрителей приглашают на оперетту «Сильва» Имре Кальмана. К дебюту в роли Эдвина готовится лауреат международного конкурса Виталий Савельев, в роли графини Стасси – стажер оперной труппы Ксения Фадеева.17 апреля в опере «Садко» Николая Римского-Корсакова впервые примет участие лауреат международного конкурса Юлия Файзулина. Для нее Любава станет первой большой партией, исполненной на челябинской сцене.
Источник: ЧГАТОБ имени М.И.Глинки