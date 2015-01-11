Южноуральцы примут участие в совещании руководителей региональных отделений Российских студенческих отрядов

22 марта, в 10:12 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от диспетчера службы «01» поступило сообщение о пожаре на складе тканей в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» Подробнее
В Омске в конце марта соберутся более 100 руководителей и представителей региональных отделений Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО) для участия во всероссийском совещании, которое пройдет с 26 по 28 марта. Среди делегатов будут и представители Челябинской области, сообщает пресс-служба ЧОСО.Руководитель Центрального штаба РСО Михаил Киселев представит проект плана основных всероссийских и окружных мероприятий организации в 2021 году. Участники уделят особое внимание проведению масштабных мероприятий - Всероссийской патриотической акции «День ударного труда» и Всероссийскому слету студенческих отрядов, который пройдет в Воронеже.Также будут подведены итоги Дня Российских студенческих отрядов с учетом организации праздника на территории всех регионов. 17 февраля в Москве состоялось открытие первого в России мультиформатного пространства студенческих отрядов «СО.Здание». Делегаты обсудят реализацию этого проекта и возможность создания аналоговых площадок в субъектах РФ.Одной из основных тем совещания станет организация трудовой деятельности студентов в летнее время. Руководители направлений деятельности РСО расскажут о трудовых проектах 2021 года.Напомним, в Российских студенческих отрядах в настоящее время функционирует семь направлений работы: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, специализированные, сервисные отряды, а также отряды проводников.