» Информация об итогах электронного голосования по инициативным проектам

На сайте Администрации Озёрского городского округа появились результаты электронного голосования по инициативным проектам.
Ремонт фасада с 1 по 3 этажи МБОУ "Лицей №23" - 1145 - число голосов
в поддержку проекта
Замена окон в МБДОУ ЦРР ДС № 55 - 923
Ремонт фасада МБДОУ ДС №26 ул. Герцена,4 - 936
Капремонт кровли МБДОУ ДС №26 ул. Герцена, 4 - 993
Капремонт кровли МБДОУ ДС №27 ул. Советская, 44 - 976
Капремонт кровли МБДОУ ДС №27 ул. Набережная, 5а - 976
Замена окон в МБДОУ ДС №27 ул. Советская, 44 - 962
Замена окон в МБДОУ ДС №27 ул. Набережная, 5а - 958
Ремонт клуба "Триумф" - 688
Ремонт санузлов в МБУ ДО "ДТДиМ" - 815
Опрос проводился с 16 по 21 марта 2021 года.
Общее количество участников опроса: 2368.
Полный список проектов и количество голосов "ЗА": http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46298/