2021-03-24YEKT05:00:00 | Губерния Телепроекты медиахолдинга «Первый областной» отмечены на престижном всероссийском конкурсе «Федерация» Источник: оргкомитет конкурса «Федерация»









Четвертый всероссийский телевизионный конкурс «Федерация 2020» подвел итоги работы. Среди номинантов финального этапа — проекты телеканала ОТВ, сообщает сайт 1obl.ru. Конкурс проводится ежегодно при поддержке Минкомсвязи РФ и при активном сотрудничестве с Советом Федерации, Ассамблеей народов России, администрациями субъектов Федерации и другими государственными и общественными институтами. Это второй по значимости после «ТЭФИ-Регион». Представители 45 регионов отправили более 200 работ для участия в конкурсе «Федерация».Телеканал ОТВ представил пять работ, три из которых вышли в финал.«Программы все были текущего производства, специально для конкурса они не производились. В номинации „Мы“ о сохранении и развитии этнокультурного наследия в финал выдвинут сюжет Миасской телекомпании ОТВ „Лица Миасса. Александр Жмаев“. Телесюжет „Пандемия“ Артура Ишпулатова стал финалистом в номинации „Коронавирус — вызов, с которым столкнулся мир“. Алла Варикова с проектом „Нагайбаки“ отобрана в номинации „Региональный бренд“», — прокомментировала программный директор медиахолдинга «Первый областной» Марина Тимофеева.Работы-финалисты выйдут в эфир более ста региональных вещателей для аудитории, превышающей 60 миллионов зрителей.«„Пандемию“ мы снимали в апреле. Тогда еще никто не понимал, что это и как. Это, наверное, была первая масштабная работа о COVID-19 в регионе. В основном мы рассказывали в нем о работе „скорых“, как выросло число вызовов, о том, как на Южный Урал доставляют маски, перчатки, антисептики, защитные костюмы. Фильм не имеет закадрового текста, как в классическом журналистском произведении. Там всё построено на живом звуке и речи людей. В фильме есть рассказ тех, кто жил и работал в Ухане, как их эвакуировали в Россию, и истории наших южноуральских врачей», — рассказывает корреспондент, автор проекта «Пандемия» Артур Ишпулатов.Организаторы конкурса отправили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру благодарственное письмо за высокий уровень работы телекомпании-финалиста.Телеканал ОТВ уже не в первый раз принимает участие в конкурсе «Федерация». В 2018 году документальный фильм о ХК «Трактор» — «Шаг до победы» — стал лучшим в своей номинации. Ранее, в 2015 году (Год литературы), медиахолдинг выпустил литературный календарь и записал ролики, посвященные Анне Ахматовой, Льву Толстому, Михаилу Лермонтову и Федору Достоевскому. За эти работы телеканал ОТВ получил почетные призы. Источник: оргкомитет конкурса «Федерация»Четвертый всероссийский телевизионный конкурс «Федерация 2020» подвел итоги работы. Среди номинантов финального этапа — проекты телеканала ОТВ, сообщает сайт 1obl.ru. Конкурс проводится ежегодно при поддержке Минкомсвязи РФ и при активном сотрудничестве с Советом Федерации, Ассамблеей народов России, администрациями субъектов Федерации и другими государственными и общественными институтами. Это второй по значимости после «ТЭФИ-Регион». Представители 45 регионов отправили более 200 работ для участия в конкурсе «Федерация».Телеканал ОТВ представил пять работ, три из которых вышли в финал.«Программы все были текущего производства, специально для конкурса они не производились. В номинации „Мы“ о сохранении и развитии этнокультурного наследия в финал выдвинут сюжет Миасской телекомпании ОТВ „Лица Миасса. Александр Жмаев“. Телесюжет „Пандемия“ Артура Ишпулатова стал финалистом в номинации „Коронавирус — вызов, с которым столкнулся мир“. Алла Варикова с проектом „Нагайбаки“ отобрана в номинации „Региональный бренд“», — прокомментировала программный директор медиахолдинга «Первый областной»Работы-финалисты выйдут в эфир более ста региональных вещателей для аудитории, превышающей 60 миллионов зрителей.«„Пандемию“ мы снимали в апреле. Тогда еще никто не понимал, что это и как. Это, наверное, была первая масштабная работа о COVID-19 в регионе. В основном мы рассказывали в нем о работе „скорых“, как выросло число вызовов, о том, как на Южный Урал доставляют маски, перчатки, антисептики, защитные костюмы. Фильм не имеет закадрового текста, как в классическом журналистском произведении. Там всё построено на живом звуке и речи людей. В фильме есть рассказ тех, кто жил и работал в Ухане, как их эвакуировали в Россию, и истории наших южноуральских врачей»,рассказывает корреспондент, автор проекта «Пандемия».Организаторы конкурса отправили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру благодарственное письмо за высокий уровень работы телекомпании-финалиста.Телеканал ОТВ уже не в первый раз принимает участие в конкурсе «Федерация». В 2018 году документальный фильм о ХК «Трактор» — «Шаг до победы» — стал лучшим в своей номинации. Ранее, в 2015 году (Год литературы), медиахолдинг выпустил литературный календарь и записал ролики, посвященные Анне Ахматовой, Льву Толстому, Михаилу Лермонтову и Федору Достоевскому. За эти работы телеканал ОТВ получил почетные призы. AzAzA 2021-03-24YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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