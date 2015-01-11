Во вторник, 23 марта в Озерском городском музее открылась выставка из собрания озерских коллекционеров Николая и Татьяны Перетокиных «Мир собак семьи Претокиных».

Удивительная по разнообразию коллекция предметов, связанных с собаками, собирается на протяжении уже нескольких лет. На открытии Николай Перетокин рассказал о создании коллекции и отдельных экспонатах, имеющих свою интересную историю. В коллекции насчитывается свыше 700 предметов, от антикварных раритетов и декоративных статуэток до вполне рядовых предметов домашнего обихода.

Поскольку среди жителей Озерска немало собаководов, мы надеемся, что мир собак в искусстве заинтересует многих. Особого интереса заслуживают экспонаты – английская детская копилка, игрушка «сенбернар – спасатель», гравюры, открытки и фотокарточки, возраст которых насчитывает свыше 100 лет.

Но так как Николай и Татьяна Перетокины не только коллекционеры, но и добрые, открытые люди, активно занимающиеся помощью волонтерским организациям, возникла идея совместить выставку с акцией по сбору для фонда «Дог хаус» самого необходимого – кормов, зоомедикаментов, подстилок для животных и много-много другого для помощи животным. Руководитель Фонда «Дог хаус» Елена Пилюгина представила фонд помощи бездомным животным, рассказала о работе, проводимой волонтерами фонда, и выразила благодарность семье Перетокиных за постоянную помощь «Дог хаусу».

Для участников открытия организаторами выставки был приготовлен интересный сюрприз – пирожные с шоколадными фигурками собак, изготовленными вручную Марией Пилюгиной! Угощение стало ещё одной маленькой выставкой.

Для маленьких посетителей выставки подготовлены рассказы о собаках, их роли в жизни человека, а также квест по выставке и познавательная викторина.

Приглашаем посетить выставку «Мир собак семьи Перетокиных», получить заряд хорошего настроения и светлых эмоций! А ещё есть возможность проявить широту души и оказать помощь волонтерам из фонда помощи бездомным животным «Дог хаус».

Выставка продлится до 30 апреля 2021 года. Вход свободный. Время работы: пн.-чт. с 10:00 до 19:00; пт. с 10:00 до 18:00; сб. с 10:00 до 16:00, выходной - воскресенье.

Информация МКУ "Городской музей".

Фото А. Наумова, В. Зеленова, И. Черненко.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46326/