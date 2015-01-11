Олег Цепкин: Изделия Каслинского завода архитектурно-художественного литья являются важным региональным брендом

Заседание муниципальной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных проектов состоится 26 марта 2021 года, в 14:30 в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г.Озерск, пр. Ленина, д. 30а Подробнее
Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин посетил Каслинский завод архитектурно-художественного литья, который является одним из старейших заводов России. На предприятии сохраняют вековые традиции чугунного литья.«В настоящее время одним из направлений государственной политики по развитию регионов является охрана и защита брендов, формирующих имидж региона, являющихся его визитной карточкой. Изделия Каслинского завода архитектурно-художественного литьяявляются одной из визитных карточек Челябинской области и многовековым узнаваемым брендом, и не только в России, но и за рубежом. Региональный бренд - это часть имиджа области, отражающий природные, культурные или национальные особенности», - сказал сенатор Олег Цепкин.Каслинское литье всегда отличалось высоким качеством высокотехнологичных отливок и обширной коллекцией моделей, способной удовлетворить вкус самого взыскательного покупателя. В настоящее время завод производит большой ассортимент изделий из чугуна различного назначения. Почти трехвековая история завода, талант художников, мастеров-формовщиков, литейщиков, чеканщиков, мастеров по окраске изделий сделали каслинское чугунное литье уникальным явлением в художественной промышленности России, подлинным достоянием отечественной культуры и истории, ярким образцом мировой художественной практики.Сегодня, как и более чем полтора века назад, изделия выполнены по оригинальной технологии, в лучших традициях каслинского художественного литья, продолжаемых уже двенадцатым поколением мастеров.