Украденные квадроциклы в Снежинске нашла полицейская собака

В Снежинске полицейские с помощью служебной собаки нашли похищенные квадроциклы.

Сообщение о том, что из гаража, расположенного на территории военно-патриотического клуба «Новый парк» по улице Щелкина, похищены два квадроцикла, поступило в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Снежинск.

Первыми на место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и инспектор-кинолог капитан полиции Иван Невзоров со своей служебной собакой Глорией. Овчарка, взяв след от гаража, где стояли квадроциклы, повела оперативников через парк и указала предположительное направление движения. В этом направлении сотрудники уголовного розыска увидели следы от квадроциклов и, следуя по ним, обнаружили в лесу технику.

«В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению квадроциклов причастны двое несовершеннолетних»,

— уточнили в пресс-службе регионального главка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).

Розыскная служебная собака Глория несет полицейскую службу в Снежинске более 8 лет. В 2020 году восточно-европейская овчарка отыскала украденный самокат шестилетнего снежинца.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/ukradennye-snegokhody-v-snezhinske-nashla-politseyskaya-sobaka/