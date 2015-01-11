2021-03-25YEKT08:00:00 | Губерния Врачи ЧОДКБ спасли недоношенного младенца с серьезной патологией Источник: пресс-служба ЧОДКБ









Специалисты Челябинской областной детской больницы спасли младенца с критически низкой массой тела – 860 граммов – и врожденным инфекционно-воспалительным заболеванием.Состояние ребенка было настолько тяжелым, что эвакуировать малыша в областную больницу было невозможно. Ежедневно в течение недели врачи ЧОДКБ дежурили в Златоусте. Стабилизировали состояние, проводили необходимое лечение. На седьмые сутки ребенка эвакуировали на реанимобиле под аппаратом ИВЛ в реанимацию недоношенных и новорожденных ЧОДКБ, там у младенца диагностировали врожденный гнойный менингит.Менингит является опасной инфекционно-воспалительной патологией, так как болезненный процесс распространяется на оболочки головного и спинного мозга. Особенно тяжелым и неблагоприятным считается менингит у новорожденных: заболевание вызывается вирусной, бактериальной или грибковой инфекцией, может поражать нервную систему, а в некоторых случаях возможна даже гибель малыша.«У мамы может беременность протекать обычно, без всяких патологий, иметь обычную микрофлору, не несущую никакой опасности для взрослого человека. А для ребенка, который рождается недоношенным, с кислородным голоданием, со сниженным иммунитетом, обычная микрофлора взрослого человека оказывается опасной, проникает через гематоэнцефалический барьер и вызывает менингит. И это не редкая ситуация», – рассказывает заведующий ОРиТ №1 Олег Лапин.Почти месяц ребенок провел в отделении реанимации, где учился дышать без аппарата ИВЛ, еще два с половиной месяца – в отделении новорожденных. За это время офтальмологи ЧОДКБ сделали малышу лазеркоагуляцию сетчатки, поскольку у малыша еще диагностировали ретинопатию недоношенных. Сейчас мальчик весит почти 3 кг и готовится к выписке домой. Источник: пресс-служба ЧОДКБСпециалисты Челябинской областной детской больницы спасли младенца с критически низкой массой тела – 860 граммов – и врожденным инфекционно-воспалительным заболеванием.Состояние ребенка было настолько тяжелым, что эвакуировать малыша в областную больницу было невозможно. Ежедневно в течение недели врачи ЧОДКБ дежурили в Златоусте. Стабилизировали состояние, проводили необходимое лечение. На седьмые сутки ребенка эвакуировали на реанимобиле под аппаратом ИВЛ в реанимацию недоношенных и новорожденных ЧОДКБ, там у младенца диагностировали врожденный гнойный менингит.Менингит является опасной инфекционно-воспалительной патологией, так как болезненный процесс распространяется на оболочки головного и спинного мозга. Особенно тяжелым и неблагоприятным считается менингит у новорожденных: заболевание вызывается вирусной, бактериальной или грибковой инфекцией, может поражать нервную систему, а в некоторых случаях возможна даже гибель малыша.«У мамы может беременность протекать обычно, без всяких патологий, иметь обычную микрофлору, не несущую никакой опасности для взрослого человека. А для ребенка, который рождается недоношенным, с кислородным голоданием, со сниженным иммунитетом, обычная микрофлора взрослого человека оказывается опасной, проникает через гематоэнцефалический барьер и вызывает менингит. И это не редкая ситуация», – рассказывает заведующий ОРиТ №1.Почти месяц ребенок провел в отделении реанимации, где учился дышать без аппарата ИВЛ, еще два с половиной месяца – в отделении новорожденных. За это время офтальмологи ЧОДКБ сделали малышу лазеркоагуляцию сетчатки, поскольку у малыша еще диагностировали ретинопатию недоношенных. Сейчас мальчик весит почти 3 кг и готовится к выписке домой. AzAzA 2021-03-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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