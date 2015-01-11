Представитель Южного Урала отправится на Всероссийскую медиашколу студенческих отрядов

Источник: ЧОСОС 26 по 28 марта в Москве состоится Всероссийская медиашкола студенческих отрядов «#ТрудКрут». Участников мероприятия примет первое в России мультиформатное пространство «СО.Здание». От Челябинской области на обучение отправится руководитель пресс-службы студенческих отрядов региона Ольга Губова.Заявки на участие подали более 1800 человек из 53 регионов России. 300 молодых людей прошли онлайн-обучение, включающее в себя лекции и практические занятия в сфере медиаиндустрии с привлечением профессиональных спикеров. По итогам обучения лучшие студенты приедут в Москву на Всероссийскую медиашколу, где смогут расширить свои знания и поработать над медиапроектами вместе с экспертами.В программе мероприятия обучающие семинары и мастер-классы по дизайну, созданию видеоконтента, SMM, блогерству и журналистике. Также состоится обсуждение и формирование единой информационной повестки Российских студенческих отрядов.На медиашколе будет несколько направлений обучения: руководители пресс-служб, фото, видео и дизайн. Школа позволит сформировать всероссийскую команду медиацентра студенческих отрядов, который будет работать над созданием качественного контента и продвижением идеи труда и личной самореализации.Проект реализуется на средства гранта в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2020 году при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), сообщает пресс-служба ЧОСО.