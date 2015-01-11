Челябинск примет всероссийский форум «Цирк Будущего»

В конце апреля Челябинск станет цирковым сердцем России. 26 и 27 апреля в столице Южного Урала пройдет Первый Всероссийский форум руководителей детских цирковых самодеятельных коллективов «Цирк Будущего», сообщают организаторы.В грандиозном мероприятии примут участие представители цирковой сферы не только со всей страны, но и из ближнего зарубежья. Уже сейчас заявились участники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Крыма, Дальнего Востока, Казахстана и даже Италии.Масштабная площадка объединит около 400 представителей профессионального цирка и руководителей детских самодеятельных коллективов. Форум позволит создать коллаборацию опытных цирковых артистов, детских самодеятельных коллективов и образовательных цирковых учреждений для сохранения и приумножения цирковых традиций.В программе - открытый разговор с участием мэтров отечественного цирка, семинары и мастер-классы от именитых профессионалов, выставки производителей циркового реквизита, а также биржи цирковых образовательных учреждений для абитуриентов.Участники обсудят вопросы популяризации российского цирка, развития циркового искусства, воспитания маленьких артистов для большого манежа. Среди приглашенных гостей - президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко и председатель правления Союза цирковых деятелей России Евгений Биляуэр.Амбассадором форума стал заслуженный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. «Знаменательно, что такой большой форум для цирковых людей будет проходить не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Челябинске. Очень важно, что принимать масштабное мероприятие будет крупный региональный город и что всё будет происходить не в столицах, а в центре нашей необъятной Родины. Я желаю всем участникам счастья, здоровья, что важно в наше время, и продуктивной работы! Желаю, чтобы данный форум имел серьезные перспективы для развития. Не остался первым, а стал форумом-основателем. Приглашаю всех заинтересованных встретиться в Челябинске!»- отметил Эдгард Запашный.Программа и все подробности на сайте форум-цирк.рф http://форум-цирк.рф/. Куратор форума - Кристина Никитина, 8 912 409 41 37.