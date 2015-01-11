Сенатор Олег Цепкин посетил вертолетную базу центра медицины катастроф Челябинской области

Сенатор Олег Цепкин посетил вертолетную базу ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области», расположенную на аэродроме Калачево.Задачей центра является доставка экстренных больных из удаленных территорий до медицинских центров. В экипаж воздушной скорой помощи входят два медицинских работника.«За прошлый год эвакуировали 397 пациентов, из них 67 пациентов с ковидом на ИВЛ с высокой степенью поражения легких. Все больные были эвакуированы в крайне тяжелом состоянии. При этом жизни людей удалось спасти. Отмечу, что два борта, которые базируются в Челябинске и Магнитогорске, по информации руководителя центра, полностью закрывают потребности Челябинской области, целевой показатель по своевременной и профильной госпитализации полностью достигнут. Этой службе всего два года, работа сотрудников крайне важная, что подтверждается количеством спасенных жизней» - сказал сенатор Олег Цепкин.