Открытие нового сезона конкурса «Большая перемена» пройдет в формате онлайн-марафона

26 марта стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Открытие нового сезона самого масштабного конкурса для школьников пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона и завершится 28 марта, в День больших перемен.
Регистрация участников открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня 2021 года. Участие в онлайн-марафоне «Большая перемена» примут организаторы, партнеры конкурса, победители первого сезона «Большой перемены», педагоги и родители. Марафон проходит при поддержке Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».В числе гостей онлайн-марафона Народный артист России Владимир Машков, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, генеральный директор Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов, телеведущие Сергей Малоземов, Эрнест Мацкявичюс и Дмитрий Губерниев, певица Манижа.В течение трех дней в прямом эфире зрители марафона смогут посетить онлайн-экскурсии по крупнейшим российским компаниям, вузам, музейным комплексам и принять участие в творческих конкурсах и челленджах. Лекции и мастер-классы для школьников проведут эксперты в сфере науки, технологий, искусства и медиа. В формате TED состоятся дискуссии победителей конкурса с популярными блогерами. Также в рамках марафона пройдут сессии с педагогами-наставниками и родителями победителей первого сезона «Большой перемены». О своих историях успеха в прямом эфире расскажут победители конкурса из разных регионов страны.Завершится онлайн-марафон праздничным концертом с участием российских звезд и участников «Большой перемены». Хэдлайнерами концерта выступят Мот, Егор Шип и группа Pizza.Трансляция онлайн-марафона «Большая перемена» будет доступна в сообществе конкурса социальной сети ВКонтакте https://vk.com/bpcontest.