Куратор студенческих отрядов проводников Южного Урала повысит квалификацию на курсах в Новосибирске

Источник: ЧОСООчный этап Школы подготовки инструкторов поездных студенческих бригад пройдет с 26 по 28 марта в Новосибирске. От Челябинской области на образовательную программу отправилась Ирина Денисова – куратор студотрядов проводников региона, сообщает пресс-служба ЧОСО.Инструкторы поездных студенческих бригад в период летних пассажирских перевозок трудятся в пассажирских вагонных депо России. Именно на них лежит ответственность за решение организационных моментов на протяжении всего трудового семестра студентов-проводников.В программе предусмотрены лекции, тренинги, мастер-классы, направленные на развитие основных компетенций инструкторов поездных студенческих бригад, а также индивидуальные собеседования с кандидатами. Результаты отбора будут влиять на дальнейшее трудоустройство участников школы в филиалы АО «Федеральная пассажирская компания».Школа проводится совместно с АО «Федеральная пассажирская компания» и АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» в рамках подготовки к сезону массовых летних пассажирских перевозок.