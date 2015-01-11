Стартует событийный марафон «С десятилетием, школа Росатома!»

Проект "Школа Росатома" отмечает десятилетие.

Напомним, эта программа рассчитана на детей и педагогов из атомных городов. К юбилею проект планирует череду праздничных событий. Программа стартует с конкурса чтецов, который пройдет в дистанционном формате.

Для участия в отборочном этапе конкурса чтецов, необходимо подать заявку не позднее 20.00 (время московское) 31 марта 2021 года. Заявка подается на электронную почту zvezdochka.detsk@yandex.ru, в теме письма необходимо указать «Полуфинал конкурса чтецов». Победители отборочного этапа примут участие в заключительном этапе конкурса чтецов, который пройдет 09 апреля 2021 года.

Победители заключительного этапа будут названы в день десятилетнего юбилея проекта – 17 апреля 2021 года.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46340/