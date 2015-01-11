» Утверждена вторая часть нового состава Общественной палаты Челябинской области

№
ФИО
Организация, выдвинувшая кандидата
1
Алмаева Луиза Махмутовна
Областная общественная организация Конгресс татар Челябинской области
2
Андреев Евгений Викторович
Челябинская региональная молодежная общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата»
3
Аристов Игорь Вячеславович
Южно-Уральская торгово-промышленная палата
4
Баскова Наталья Александровна
Челябинская областная общественная женская организация «Союз женщин Челябинской области»
5
Ваулин Григорий Сергеевич
Челябинская региональная молодежная общественная организация «Лига Интеллектуальных Игр»
6
Горланова Нурида Хайрулловна
Челябинская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
7
Григорий (Петров Андрей Владимирович), митрополит Челябинский и Миасский
Централизованная православная религиозная организация Челябинская Епархия Русской Православной Церкви
8
Зырянов Сергей Григорьевич
Ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала»
9
Иванов Дмитрий Анатольевич
Региональная общественная организация многодетных семей Челябинской области «Многодетство»
10
Козлов Сергей Викторович
Челябинское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»
11
Коляда Елена Валерьевна
Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день»
12
Комиссаров Михаил Юрьевич
Челябинская региональная общественная организация «Центр волонтерских объединений Челябинской области»
13
Коркина Наталья Михайловна
Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз»
14
Ларин Алексей Борисович
Союз медицинского сообщества «Медицинская Палата Челябинской области»
15
Лушников Владимир Александрович
Челябинская региональная просветительская общественная организация Общество «Знание»
16
Раев Ринат Афраемович
Централизованная религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России»
17
Резвый Сергей Викторович
Челябинская общественная организация «Объединение экологов Челябинской области «Эко-мониторинг»
18
Скорнякова Елена Эдуардовна
Межрегиональная научно-просветительская общественная организация «Урало-Сибирский Дом Знаний»
19
Сыркина Елена Георгиевна
Челябинская Региональная Общественная Организация «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области»