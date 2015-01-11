» Солнечная афиша на эти выходные!

Отличная погода нынче на Урале!

Радуемся весеннему солнышку, гуляем, отдыхаем и...культурно обогащаемся, получаем впечатления с помощью нашей еженедельной афиши!

Все выходные:

глк "Егоза"

Продолжают действовать весенние СПЕЦЦЕНЫ.

Скидки на услуги подъёмника - до 50%.

На прокат - до 20%.

При этом готовы и работают для Вас все трассы, все подъёмники!

Ждем Вас:

пт - с 12:00 до 17:30 оба подъёмника//Спортивная, Верблюд и учебная трассы, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на Спортивной и учебной трассах. Прокат

сб и вс - с 10:00 до 18:00 оба подъёмника//все трассы//ТЮБИНГ. Прокат

Служба инструкторов, КАФЕ, мангальные зоны и ski-сервис работают с пятницы по воскресенье по графику работы комплекса.

26 марта, пятница

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Лейтенант с острова Инишмор

Чёрная комедия (18+)

26 и 27 марта

18-00, Театр кукол "Золотой петушок"

Международному Дню театра посвящается! Концерт-капустник

27 марта, суббота

10-00 Озёрский городской музей

Выставка из серии «Мир наших увлечений»

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА В ПОДАРОК" 3-6 лет (малый зал)

17-00, ДК "Строитель"

Юбилейный концерт "Рифею 45"!

18-00, ДК "Маяк"

Озерск посетит со своим сольным концертом, яркий представитель русского шансона "Мафик"

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ветер перемен". Праздник в "Нашем доме"!

27 и 28 марта

11-00, бк "Баскервиль"

Чемпионат города "Пирамида классическая" памяти Борисова В.М.

28 марта, воскресенье

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин

Сказка для малышей (0+)

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "ЗАЯЦ, ЛИСА И ПЕТУХ", озорная сказка в день именинника!

15-00, ЦГБ

Открытие персональной выставки Светланы Хретиной "В поисках неизведанного"

Светлана относит свои работы к спонтанному творчеству - это свободная живопись, отражающая авторскую интерпретацию окружающей действительности; роспись предметов, одежды и многое другое.

Разнообразие красок, смыслов, индивидуальный взгляд автора создают свою, неповторимую атмосферу выставки.

Приглашаем на творческую встречу со Светланой Хретиной 28 марта в 15 часов.

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ромео и Джульетта" У. Шекспир

Трагический комикс (16+)

Материал подготовила Александра Лебедева