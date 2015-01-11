» Солнечная афиша на эти выходные!

Отличная погода нынче на Урале!
Радуемся весеннему солнышку, гуляем, отдыхаем и...культурно обогащаемся, получаем впечатления с помощью нашей еженедельной афиши!
Все выходные:
глк "Егоза"
Продолжают действовать весенние СПЕЦЦЕНЫ.
Скидки на услуги подъёмника - до 50%.
На прокат - до 20%.
При этом готовы и работают для Вас все трассы, все подъёмники!
Ждем Вас:
пт - с 12:00 до 17:30 оба подъёмника//Спортивная, Верблюд и учебная трассы, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на Спортивной и учебной трассах. Прокат
сб и вс - с 10:00 до 18:00 оба подъёмника//все трассы//ТЮБИНГ. Прокат
Служба инструкторов, КАФЕ, мангальные зоны и ski-сервис работают с пятницы по воскресенье по графику работы комплекса.
26 марта, пятница
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Лейтенант с острова Инишмор
Чёрная комедия (18+)
26 и 27 марта
18-00, Театр кукол "Золотой петушок"
Международному Дню театра посвящается! Концерт-капустник
27 марта, суббота
10-00 Озёрский городской музей
Выставка из серии «Мир наших увлечений»
11-00, Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА В ПОДАРОК" 3-6 лет (малый зал)
17-00, ДК "Строитель"
Юбилейный концерт "Рифею 45"!
18-00, ДК "Маяк"
Озерск посетит со своим сольным концертом, яркий представитель русского шансона "Мафик"
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ветер перемен". Праздник в "Нашем доме"!
27 и 28 марта
11-00, бк "Баскервиль"
Чемпионат города "Пирамида классическая" памяти Борисова В.М.
28 марта, воскресенье
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин
Сказка для малышей (0+)
11-00, Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "ЗАЯЦ, ЛИСА И ПЕТУХ", озорная сказка в день именинника!
15-00, ЦГБ
Открытие персональной выставки Светланы Хретиной "В поисках неизведанного"
Светлана относит свои работы к спонтанному творчеству - это свободная живопись, отражающая авторскую интерпретацию окружающей действительности; роспись предметов, одежды и многое другое.
Разнообразие красок, смыслов, индивидуальный взгляд автора создают свою, неповторимую атмосферу выставки.
Приглашаем на творческую встречу со Светланой Хретиной 28 марта в 15 часов.
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ромео и Джульетта" У. Шекспир
Трагический комикс (16+)
Материал подготовила Александра Лебедева