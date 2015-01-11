Южноуральских предпринимателей приглашают на «Бизнес-коктейль»

В программе события – общие темы и вопросы, касающиеся ведения бизнеса. Организатором форума является центр «Мой бизнес» Челябинской области.Для предпринимателей это возможность в игровой форме поделиться своими знаниями, познакомиться с коллегами, стать частью команды. Ожидаемое количество участников – 100 человек. «У форума «Бизнес-коктейль» есть несколько целей. Во-первых, это мероприятие ориентировано на командообразование. Сейчас настало время сообществ, создания групп единомышленников. Вместе добиться результатов можно быстрее, эффективнее. Наши участники, в прямом смысле, почувствуют это на себе. Во-вторых, это нетворкинг. Квиз – это два часа общения, за которые предприниматели смогут познакомиться чуть ближе, узнать о бизнесе друг друга, возможностях сотрудничества. И, в-третьих, это отдых, восстановление своих ресурсов, но при этом с пользой для себя и своего дела», –прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области. Участников ждут семь раундов игры, более 30 вопросов по ведению бизнеса. Для победы им понадобятся те же качества, что и в бизнесе: логика, сообразительность, умение работать в команде. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.Узнать информацию о предстоящих мероприятиях центра «Мой бизнес» можно на официальном сайте. Задать интересующие вопросы можно по единому номеру 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж); г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж); г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж); г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж) Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».