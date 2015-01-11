2021-03-29YEKT06:00:00 | Губерния В ЮУрГУ разработали двигатель для ракеты-носителя Источник: пресс-служба ЮУрГУ









В рамках деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) специалисты ЮУрГУ работают сразу над несколькими проектами, основной из них – разработка двигателя для многоразовой ракеты-носителя.«Наш ключевой проект – разработка двигателя для ракеты-носителя «Корона», но мы выполняем большое количество проектов для предприятий Челябинской области, которые будут актуальны для всех предприятий Уральского федерального округа. Наша задача не только создать эффективную технологию, но и подготовить специалистов, которые в будущем смогут продолжать реализацию проектов по направлениям НОЦ», – рассказал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.Ученые ЮУрГУ провели запуск нового ракетного двигателя, над которым работают в рамках создания одноступенчатой ракеты-носителя многократного использования. Управление процессом запуска обеспечивает система видеонаблюдения, с ее помощью ведется управление узлами комплекса и отладка режима его работы.Шестнадцать таких двигателей будут установлены в центральном теле двигательной установки одноступенчатой ракеты-носителя. Проект «Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой» – визитная карточка УМНОЦ. На данный момент оформляется заявка на получение патента.«В УМНОЦ объединены три серьезных направления: наука, производство, власть. Такой слияние впервые обеспечено на мировом уровне, и именно это, на мой взгляд, приведет проект к успеху. Мы рады тому, что наша программа была выбрана победителем из двадцати представленных инициатив. Все мероприятие в рамках УМНОЦ проводятся в соответствии с этой программой, и мы нацелены на получение результатов, важных не только для отдельных регионов, но и для Уральского федерального округа в целом», – подчеркнул проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Сергей Ваулин.Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций — 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов. Треть из которых выполняют ученые ЮУрГУ. Например, в вузе работают над комплексом управления экологическими рисками «Экомонитор» и Источник: пресс-служба ЮУрГУВ рамках деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) специалисты ЮУрГУ работают сразу над несколькими проектами, основной из них – разработка двигателя для многоразовой ракеты-носителя.«Наш ключевой проект – разработка двигателя для ракеты-носителя «Корона», но мы выполняем большое количество проектов для предприятий Челябинской области, которые будут актуальны для всех предприятий Уральского федерального округа. Наша задача не только создать эффективную технологию, но и подготовить специалистов, которые в будущем смогут продолжать реализацию проектов по направлениям НОЦ», – рассказал ректор ЮУрГУ.Ученые ЮУрГУ провели запуск нового ракетного двигателя, над которым работают в рамках создания одноступенчатой ракеты-носителя многократного использования. Управление процессом запуска обеспечивает система видеонаблюдения, с ее помощью ведется управление узлами комплекса и отладка режима его работы.Шестнадцать таких двигателей будут установлены в центральном теле двигательной установки одноступенчатой ракеты-носителя. Проект «Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой» – визитная карточка УМНОЦ. На данный момент оформляется заявка на получение патента.«В УМНОЦ объединены три серьезных направления: наука, производство, власть. Такой слияние впервые обеспечено на мировом уровне, и именно это, на мой взгляд, приведет проект к успеху. Мы рады тому, что наша программа была выбрана победителем из двадцати представленных инициатив. Все мероприятие в рамках УМНОЦ проводятся в соответствии с этой программой, и мы нацелены на получение результатов, важных не только для отдельных регионов, но и для Уральского федерального округа в целом», – подчеркнул проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам.Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций — 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов. Треть из которых выполняют ученые ЮУрГУ. Например, в вузе работают над комплексом управления экологическими рисками «Экомонитор» и проектом переработки техногенных отходов медеплавильных предприятий.Еще один проект – производство композитного материала с заданными характеристиками, технической особенностью которого является принципиально новый подход к формованию с организацией непрерывного процесса. На оборудовании вуза изготавливали комплектующие для «Арктического автобуса» – транспорта, который рассчитан на работу в условиях Крайнего Севера и спасающего в аварийных ситуациях. AzAzA 2021-03-29YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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