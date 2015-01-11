Южноуральцам доступен сервис для записи на выездное обслуживание Кадастровой палаты

Жители Челябинской области активно пользуются выездными услугами региональной Кадастровой палаты. Об этом говорит статистика, подведенная специалистами ведомства за два месяца текущего года. А с марта 2021 года получить выездные услуги по кадастровому учету и регистрации прав стало еще удобнее. В этом заявителям помогает сервис Федеральной кадастровой палаты «Выездное обслуживание» на официальном сайте kadastr.ru.Сервис доступен в разделе «Сервисы и услуги» сайта и предназначен для подачи заявок физическими и юридическими лицами. В электронном виде возможно подать заявку на выездной прием заявлений на кадастровый учет и (или) регистрацию прав, прием запросов о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и доставку документов по результатам рассмотрения запросов. Подача заявки подразумевает самостоятельный выбор удобного времени приезда специалистов Кадастровой палаты, онлайн-оплату услуг, а также отслеживание статуса заявок в личном кабинете и получения уведомлений на электронную почту. Для того, чтобы воспользоваться Сервисом необходима подтвержденная учетная запись Пользователя на портале «Госуслуг». После заполнения всех полей заявки и принятия условий договора-оферты заявителю будет предложено оплатить заявку. В настоящий момент оплатить услуги по выездному обслуживанию можно только онлайн банковской картой платежных систем МИР, MasterCard, VISA. Время на оплату через интернет-эквайринг ограничено одним часом. В том случае, если Заявитель относится ко льготным категориям граждан (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп), услуги для которых оказываются бесплатно, в заявке необходимо отразить право на получение льготы.«В январе-феврале текущего года южноуральцы 133 раза заказали курьерскую доставку готовых документов по запросам сведений ЕГРН и 28 раз оформили прием заявлений по кадастровому учету и регистрации прав на дому, – комментирует заместитель директора Кадастровой палаты по Челябинской области Альфия Янбердина. – Подобный способ обращения бесспорно удобен, наши специалисты приедут в согласованное время со всей необходимой техникой и документами».Наряду с сервисом доступны и традиционные способы записи для получения выездных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав – электронная почта dogovor@74.kadastr.ru, личное обращение в любой пункт приема региональной Кадастровой палаты (в Челябинске – ул. Шоссе Металлургов, 35б) или по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4361).