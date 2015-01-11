Рособрнадзор назвал даты и правила итоговых контрольных для 9-классников

Вместо ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году для девятиклассников пройдут контрольные работы – школьники напишут контрольную по одному предмету по своему выбору.

Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

«Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается», – говорится в сообщении.

Контрольные работы будут проведены в следующие даты:

• 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;

• 19 мая – физика, история;

• 20 мая – обществознание, химия;

• 21 мая – география, иностранные языки.

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.

Обучающиеся 9-х классов должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года (включительно). Заявление подается в своей школе.

До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.

Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется региональными министерствами образования. Контрольная работа начинается в 10.00 по местному времени.

«Результат контрольной не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал», – сообщили в ведомстве.

https://dostup1.ru/society/Rosobrnadzor-nazval-daty-i-pravila-itogovyh-kontrolnyh-dlya-9-klassnikov_135619.html