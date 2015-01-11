» Продолжается обсуждение благоустройства территории вокруг пруда на проспекте К. Маркса

Напомним, что Озерский городской округ готовится представить свой проект по созданию комфортной городской среды на Всероссийском конкурсе. В этом году будет подана заявка на благоустройство территории вокруг пруда на пр. К. Маркса.
– Городской пруд – одно из тех мест в городе, которое может стать зоной отдыха для горожан. Именно здесь пересекаются многочисленные пешеходные дорожки, по которым люди гуляют, идут с работы или по делам. Поэтому территория должна быть соответственно благоустроена.
Водоем в густонаселенной, застроенной точке города можно преобразовать в природный оазис, где люди получат возможность отдохнуть и расслабиться. А на воду, как гласит известная фраза, можно смотреть бесконечно. Установить скамейки, урны, проложить дорожки, наладить освещение – необходимый минимум, который должен быть выполнен при благоустройстве территории вокруг пруда, – прокомментировал проект по благоустройству депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округа Вячеслав Захаров.
Важно отметить, что муниципалитеты, победившие в конкурсе, получают дополнительные средства из федерального и регионального бюджетов на реализацию заявленного проекта, а объём финансирования значительный.
Кроме того, в Челябинской области есть положительный пример. В 2020 году в число победителей вошел проект благоустройства Парка культуры и отдыха им. Н.Д. Томина в Троицке. Концепция проекта заключалась в том, чтобы создать в историческом центре города с богатым архитектурным наследием современный парк.
В Озерске встречи с общественностью проводит старший инженер УКСиБ Александра Иванова. 29 марта на дополнительные вопросы жителей также ответили начальник управления Надежда Белякова
и старший инженер Ольга Комарова.
Как пояснили организаторы встречи, жители округа неоднократно высказывали пожелания облагородить территорию рынка, благоустроить пространство вокруг городского пруда. Поэтому в этом году было предложено представить на Всероссийский конкурс проект благоустройства именно этой части одного из главных городских проспектов. В ходе подготовки проекта важно объединить как можно больше мнений и предложений от людей разного возраста и профессий. В итоге должен получится максимально объективный срез общественного мнения по поводу преобразований предложенной территории.
Разделившись на возрастные группы, участники встречи обсудили свои предложения и нанесли их на схемы территории пруда. В завершении встречи каждая группа рассказала о том, что хотелось бы привнести в облик территории пруда, а что изменить
Кроме участия в конкурсе, Озерский городской округ с 26 апреля по 30 мая станет участником голосования за проекты благоустройства на 2022 год. Оно пройдет на портале 74.gorodsreda.ru.
Справочно:
По поручению президента РФ с 2018 года проходит Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём могут участвовать города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек. Конкурс будет проводиться до 2024 года, его призовой фонд составляет 5 миллиардов рублей в год.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа