» Продолжается обсуждение благоустройства территории вокруг пруда на проспекте К. Маркса

На завершившемся в Красноярске первенстве мира по фристайлу и сноуборду триумфально выступили два южноуральских спортсмена: Ярослав Степанко и Мария Волгина на двоих завоевали шесть медалей.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 30 стран, которые разыграли 30 комплектов наград в девяти дисциплинах фристайла и восьми – сноуборда. В составе российской команды медали завоевали два южноуральских спортсмена – Ярослав Степанко и Мария Волгина. Они стали призерами в параллельных дисциплинах сноуборда.В первый день соревнований обладателем золотой медали в слаломе-гиганте стал Степанко из Миасса. На следующий день он завоевал серебряную медаль в параллельном слаломе, уступив лишь соотечественнику Всеволоду Мартынову. А в заключительный день соревнований получил еще одну золотую медаль, выиграв соревнования в командной гонке с Софией Надыршиной. Таким образом, по результатам первенства мира у южноуральскиого спортсмена две золотые и одна серебряная медали. Успешно выступила в Красноярске и миасская спортсменка Мария Волгина. В ее активе одна серебряная (слалом) и две бронзовые (слалом-гигант и командные соревнования) награды.«Поздравляю ребят с отличным результатом, они к нему долго шли, упорно тренировались. Мы рассматриваем их как потенциальных участников Олимпийских игр. И приложим все усилия для того, чтобы они продолжали прогрессировать, получали необходимый им соревновательный опыт», - отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов. [gallery] Подробнее