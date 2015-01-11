» В Кунашакском районе открыли новый борцовский зал

В селе Кунашак состоялось официальное открытие нового борцовского зала, возведенное по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.Красную ленту в честь открытия перерезали глава района Сибагатулла Аминов, заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области Виталий Якушев, председатель региональной общественной организации спортобщества «Урожай» Борис Хабиров.Борцовский зал является новым объектом гордости в районе. Глава района подарил кунашакским юниорам новые комплекты кимоно для занятий. В честь открытия сегодня там прошел турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы главы района. В турнире приняли участие 85 местных спортсменов и дзюдоистов из Челябинска. На торжественном открытии высокие гости пожелали ребятам достойной борьбы и достижения в будущем высоких спортивных результатов.Отметим, что строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов позволяет дополнительно привлечь южноуральцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что в свою очередь отражается на реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Одной из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, является увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70% к 2030 году.