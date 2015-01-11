2021-03-29YEKT13:00:00 | Губерния В Кунашакском районе открыли новый борцовский зал Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









В селе Кунашак состоялось официальное открытие нового борцовского зала, возведенное по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.Красную ленту в честь открытия перерезали глава района Сибагатулла Аминов, заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области Виталий Якушев, председатель региональной общественной организации спортобщества «Урожай» Борис Хабиров.Борцовский зал является новым объектом гордости в районе. Глава района подарил кунашакским юниорам новые комплекты кимоно для занятий. В честь открытия сегодня там прошел турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы главы района. В турнире приняли участие 85 местных спортсменов и дзюдоистов из Челябинска. На торжественном открытии высокие гости пожелали ребятам достойной борьбы и достижения в будущем высоких спортивных результатов.Отметим, что строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов позволяет дополнительно привлечь южноуральцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что в свою очередь отражается на реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Одной из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, является увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70% к 2030 году. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ селе Кунашак состоялось официальное открытие нового борцовского зала, возведенное по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.Красную ленту в честь открытия перерезали глава района, заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области, председатель региональной общественной организации спортобщества «Урожай».Борцовский зал является новым объектом гордости в районе. Глава района подарил кунашакским юниорам новые комплекты кимоно для занятий. В честь открытия сегодня там прошел турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы главы района. В турнире приняли участие 85 местных спортсменов и дзюдоистов из Челябинска. На торжественном открытии высокие гости пожелали ребятам достойной борьбы и достижения в будущем высоких спортивных результатов.Отметим, что строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов позволяет дополнительно привлечь южноуральцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что в свою очередь отражается на реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Одной из задач, поставленных Президентом РФ, является увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70% к 2030 году. AzAzA 2021-03-29YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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