«Экспортер года Челябинской области»: подведены итоги конкурса среди малого и среднего бизнеса

Завершился ежегодный конкурс «Экспортер года Челябинской области» для субъектов малого и среднего предпринимательства региона, организованный в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Победителями стали 15 компаний.Региональный конкурс предшествует окружному и всероссийскому этапам «Экспортера года», которые проводит Российский экспортный центр. Престижное звание получают организации-экспортеры несырьевых товаров, а также услуг.«Конкурсная комиссия оценила итоги работы компаний в 2020 году, который, как все понимают, был для экспорта непростым, – комментирует директор Центра поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Наталья Кондакова. – Тем не менее нашими экспортерами были достигнуты результаты, достойные восхищения».Первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» получило ООО «Альтернатива», занимающееся производством фасадных систем, металлических комплектующих. В сфере высоких технологий первыми стали производители аппаратов для лечения позвоночника – компания «Нейротехнолоджи». В сфере агропромышленности отмечены достижения ООО «Медал», бренд KONOPLEKTIKA (натуральная косметика и продукты питания из агроконопли).Существенно расширила географию поставок в 2020 году ООО НПО «Пента», компания начала экспорт в Чехию, Польшу и Румынию. РС «Проект» стали победителями в двух номинациях: «Прорыв года» – для тех, кто впервые вышел на международный рынок - и «Экспортер года в сфере услуг».Организаторы конкурса: министерство экономического развития Челябинской области и Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». Список победителей размещен на сайте ica74.com.Отметим, что в настоящее время впервые объявлен конкурс «Экспортер года Челябинской области» по итогам 2020 года для крупного бизнеса. Заявки принимаются до 30 апреля включительно на сайте exportchel.ru.Итоги конкурса «Экспортер года Челябинской области» 2020(среди малого и среднего бизнеса):Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»1 место – ООО «Альтернатива» (металлические изделия для монтажа, строительные конструкции)2 место – ООО «Равани-Рус» (эксклюзивный экспортер компании LD: трубы, трубопроводная арматура, стальные и латунные шаровые краны и др.)3 место – ООО «Бур-Инструмент Экспорт» (буровые установки вертикального и горизонтального бурения, спецтехника, дровоколы)Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»1 место – ООО «Нейротехнолоджи» (компактные аппараты Cordus для точечного воздействия на глубинные мышцы позвоночника)2 место – ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» (контрольно-измерительные приборы и метрологическое оборудование, проектные и метрологические инжиниринговые решения)3 место – ООО НПО «Центр-Протон» (приборы охраны)Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»1 место – ООО «Медал» (бренд KONOPLEKTIKA: натуральная косметика, продукты питания из технической конопли, ядра семян конопли)2 место – ООО «Ура Кондитеры» (различные виды печенья по эксклюзивной рецептуре из натуральных продуктов)Номинация «Новая география» – для тех, кто расширил географию экспорта по сравнению с 2019 годом.1 место – ООО НПО «Пента» (бумажная продукция) – в 2020 году начали поставки в Чехию, Польшу и Румынию2 место – ООО ПК «Гермес» (инновационные косметические средства «Без Воды»)3 место – ООО «Уралмаз» (бренд «УралЭкспрессЗапчасть» – автозапчасти для автомобилей «УРАЛ»)Номинация «Экспортер года в сфере услуг»1 место – ООО РС «Проект» (проектирование фасадных систем, светопрозрачных конструкций, тахеометрическая съемка зданий, BIM проектирование)Номинация «Прорыв года» – для компаний, которые осуществили экспорт продукции или услуг впервые в 2020 году.1 место – ООО РС «Проект»2 место – ООО «Ура Кондитеры»3 место – ООО «УфалейГранитСервис»