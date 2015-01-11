«Бессмертный полк» снова пройдет в режиме онлайн

В 2021 году «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.

Сейчас общественная организация занимается формированием корпуса волонтеров.

«В задачу волонтеров будет входить прием и обработка заявок, проверка корректности заполнения анкетных данных и фото, направленная на защиту от провокаций. Планируется набрать более 200 добровольцев, принять участие может каждый, кому исполнилось 18 лет», ­– рассказали в Народном фронте.+

Помощь волонтеров понадобится в период с 15 апреля по 9 мая.

Ранее губернатор Челябинской области заявил, что в региональной столице пройдет Парад Победы.

https://dostup1.ru/society/Bessmertnyy-polk-snova-proydet-v-rezhime-onlayn_135695.html