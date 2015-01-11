2021-03-31YEKT06:00:00 | Губерния Музыкальная школа Копейска – участник нацпроекта «Культура» Источник: Министерство культуры Челябинской области









Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского округа стало участником национального проекта «Культура» и его составляющей «Культурная среда». В 2021 году в одном из старейших образовательных учреждений культуры Челябинской области запланировано обновление библиотечного фонда, музыкальных инструментов и оборудования. На оснащение школы новыми инструментами, оборудованием, учебно-методической литературой было выделено более четырех миллионов рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.Это стало важным событием для учреждения, отметившего в 2019 году свой 75-й день рождения. Без дополнительной финансовой поддержки школа не имела возможности обновить парк музыкальных инструментов, многим из которых уже не один десяток лет. В пополнении новой литературой нуждался и библиотечный фонд. Оборудование в классах тоже требовало серьезного обновления.«Такого масштабного финансирования на оснащение школы не было уже давно, – говорит директор Детской музыкальной школы №1 Ирина Смольянова, – мы очень рады, что смогли войти в программу национального проекта. Благодаря этому в школу уже начались поставки новых музыкальных инструментов и нотной литературы».В рамках нацпроекта «Культура» в музыкальную школу уже поступила учебно-методическая литература. Ученики с педагогами осваивают новые виолончель и скрипку, балалайки, домры, ударные инструменты, пианино.В ближайшее время ожидается поступление мебели, магнитно-маркерной и интерактивной досок, хоровых станков. До конца лета музыкальный инструментарий школы должен пополниться двумя ученическими баянами.В концертном зале школы регулярно проходят различные мероприятия не только школьного, но и городского масштаба. Поэтому появившееся качественное звуковое и световое оборудование скоро оценят все жители города.В школе говорят, что такое масштабное обновление оборудования, парка музыкальных инструментов, библиотечного фонда открывает новые возможности и перспективы. Дети будут играть на качественных музыкальных инструментах, и это позволит им добиваться качественно иных творческих высот. Торжественное мероприятие, посвященное завершению оснащения ДМШ №1 Копейского городского округа, запланировано на 3 сентября 2021 года.







Источник: Министерство культуры Челябинской областиМуниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского округа стало участником национального проекта «Культура» и его составляющей «Культурная среда». В 2021 году в одном из старейших образовательных учреждений культуры Челябинской области запланировано обновление библиотечного фонда, музыкальных инструментов и оборудования. На оснащение школы новыми инструментами, оборудованием, учебно-методической литературой было выделено более четырех миллионов рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.Это стало важным событием для учреждения, отметившего в 2019 году свой 75-й день рождения. Без дополнительной финансовой поддержки школа не имела возможности обновить парк музыкальных инструментов, многим из которых уже не один десяток лет. В пополнении новой литературой нуждался и библиотечный фонд. Оборудование в классах тоже требовало серьезного обновления.«Такого масштабного финансирования на оснащение школы не было уже давно, – говорит директор Детской музыкальной школы №1, – мы очень рады, что смогли войти в программу национального проекта. Благодаря этому в школу уже начались поставки новых музыкальных инструментов и нотной литературы».В рамках нацпроекта «Культура» в музыкальную школу уже поступила учебно-методическая литература. Ученики с педагогами осваивают новые виолончель и скрипку, балалайки, домры, ударные инструменты, пианино.В ближайшее время ожидается поступление мебели, магнитно-маркерной и интерактивной досок, хоровых станков. До конца лета музыкальный инструментарий школы должен пополниться двумя ученическими баянами.В концертном зале школы регулярно проходят различные мероприятия не только школьного, но и городского масштаба. Поэтому появившееся качественное звуковое и световое оборудование скоро оценят все жители города.В школе говорят, что такое масштабное обновление оборудования, парка музыкальных инструментов, библиотечного фонда открывает новые возможности и перспективы. Дети будут играть на качественных музыкальных инструментах, и это позволит им добиваться качественно иных творческих высот. Торжественное мероприятие, посвященное завершению оснащения ДМШ №1 Копейского городского округа, запланировано на 3 сентября 2021 года. Источник: Министерство культуры Челябинской области AzAzA 2021-03-31YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В рамках нацпроекта «Культура» детскую школу искусств Златоуста ждет большо ...

В ЧГИК поступила партия новых музыкальных инструментов

Музыкальная школа получила в дар 12 пианино

27 ноября — день рождения Детской музыкальной школы №1 г. Озерска

Музыкальные школы получат новые инструменты {comments_news}