На Южном Урале выберут лучшую библиотеку, библиотекаря и проект года

Министерство культуры Челябинской области совместно с Челябинской областной универсальной научной библиотекой приглашает принять участие в ежегодных областных конкурсах на присвоение звания «Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь года», «Лучший библиотечный проект года» по итогам работы за 2020 год. Ежегодные конкурсы профессионального библиотечного сообщества выявляют, поощряют и поддерживают лучшие библиотеки, активность специалистов, а также успешный опыт сотрудников.Заявки на участие принимаются с 1 по 15 апреля в Центр научно-методической работы и корпоративного взаимодействия Публичной библиотеки или по почте: metod@chelreglib.ru. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (351) 266-04-90 , +7 (351) 266-04-45 и +7 (351) 263-27-82.Победители получат почетные грамоты и денежные призы.Итак, согласно постановлению губернатора Челябинской области конкурс на присвоение звания «Лучшая библиотека года» включает в себя две номинации:
«Лучшая центральная районная библиотека» – для муниципальных центральных районных общедоступных библиотек;
«Лучшая детская библиотека» – для муниципальных общедоступных детских библиотек.
Конкурс на присвоение звания «Лучший библиотекарь года» (премия им. З. С. Савостиной) состоит из следующих номинаций:
«Лидер» – для библиотекарей со стажем работы в сфере библиотечного обслуживания не менее 10 лет;
«Перспектива» – для библиотекарей со стажем работы в сфере библиотечного обслуживания не менее 3 лет и в возрасте не более 35 лет (включительно);
«За верность профессии» – для библиотекарей со стажем работы в сфере библиотечного обслуживания не менее 20 лет;
«Штурман детского чтения» – для библиотекарей, работающих с детьми, и имеющих стаж работы в сфере библиотечного обслуживания не менее 3 лет.
Конкурс «Лучший библиотечный проект года» – презентация проекта, успешно реализованного на территории Челябинской области.Более подробная информация по конкурсу доступна по ссылке.Дополним, что награждение состоится в мае на празднике, организованном в честь празднования Общероссийского дня библиотек.Отметим, что в прошлом году в областных конкурсах приняли участие библиотеки и библиотечные специалисты из 31 муниципального образования Челябинской области – на суд жюри была представлена 61 конкурсная работа. Из них:
«Лучший библиотечный проект» – 19 заявок;
«Лучший библиотекарь» – 28 работ;
«Лучшая библиотека» – 14 заявок.