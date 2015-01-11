В озерском лицее № 23 прошли дни науки

С 10 по 19 марта в лицее №23 прошли традиционные дни науки (биология). Продуктивный старт был дан 10 марта научно-познавательным дебатом «Клонирование: опасности и перспективы», который прошел под руководством Моргун Натальи Михайловны и Гавриловой Екатерины Викторовны.

В нем приняли участие 45 лицеистов. Сражались между собой команды противников и сторонников клонирования из 9 классов. 8 и 6 классы присутствовали в качестве зрителей и активно задавали вопросы командам. Формат ребятам понравился, несмотря на необходимость серьезной подготовки, дебаты так притягательны своей возможностью почувствовать вкус научного спора, научиться убедительно высказывать свое мнение с уважением к оппоненту. В итоге команда оппозиции клонирования оказались убедительнее и в итоговом голосовании 13 зрителей решили поддержать ограничения на исследования в этой области.

Отлично работает в формате дебатов модель наставничества. В прошлом году также младшие (8 класс) наблюдали за поединком старших (11 класс) по вопросу исследований в области генной модификации организмов и выразили желание провести такие дебаты на следующий год. Став 9-классниками ребята с честью реализовали свое намерение.

В этот же день 10 марта первоклассники поучаствовали в ежегодной акции День Озеленения и посадили дубочки в горшочки под руководством Лебедевой Любовь Александровны и Гавриловой Екатерины Викторовны.

11 марта состоялась научно-популярная лекция «Экологические последствия радиоактивного загрязнения экосистем», которую читала Атаманюк Наталья Игоревна, кандидат биологических наук, радиобиолог из Уральского научно-практического центра радиационной медицины. 19 слушателей из 6,8,9,10 и 11 классов школ №23,24,33,38,39 задали рекордное количество вопросов и долго не отпускали лектора, проявив недюжинный интерес к теме.

Наталья Игоревна сумела рассказать просто и интересно о сложных исследованиях в области радиоэкологии, ведь она сама участвует в экспедициях по изучению радиоактивно загрязненных территорий вокруг нашего города.

12 марта 7-классники (9 участников) беседовали с Гавриловой Екатериной Викторовной о правилах использования разных видов пластика в быту. Ребята были поражены, насколько опасным может быть всем известный пенопласт при горении. Некоторые с удивлением узнали, что пользуются дома для разогрева продуктов питания в микроволновке тарелками из меламина и контейнерами из полистирола, которые греть ни в коем случае нельзя, т.к. они выделят в пищу опасные канцерогены.

13 марта уникальный практикум для биологов провела Надежда Александровна Обвинцева (11 участников). По методике, которую используют ученые в радиобиологических исследованиях, ребята оценивали возраст рыб – щука, окунь и чебак лишились своих спинных плавников, косточки которых были специально обработаны так, чтобы на спилах стали видны годичные кольца.

Параллельно участники с большим энтузиазмом препарировали щуку, изучили ее внутренние органы, искренне восхищаясь их совершенной структурой.

В этот же день 13 марта победители осеннего школьного конкурса «Бумажный бум» 5 б класс (17 ребят) стали участниками встречи в научкафе, посвященной лесным пожарам. Ребята побеседовали с майором МЧС Обвинцевым Сергеем Александровичем о реальных причинах и последствиях пожаров в лесу. Дети были поражены тем, что во времена Петра I виновнику пожара в лесу грозила смертная казнь. В итоге мероприятия ребята вместе с Сергеем Александровичем посмотрели фильм «Огонь», получив комментарии специалиста по некоторым моментам сюжета.

После выходных дни науки снова набирают обороты. В понедельник 15 марта турнир по настольным экологическим играм провели Гаврилова Екатерина Викторовна и Ярославова Галина Юрьевна. Участниками стали 2 команды из школ 24, 32 и две команды из лицея №23 (всего 19 ребят). Настольная игра «Эволюция» позволяет в интерактивном формате отработать тему «Межвидовые отношения в экосистеме» и почувствовать себя настоящими творцами удивительных животных.

Здесь возможно всё, и неожиданно другом древнего мегалодона становится маленький ядовитый чихуахуа. Победителями турнира по игре «Эволюция» стали Лезин Василий из школы №24, Соловьева Наталья из школы №32 и Ермакова Вероника из Лицея №23. Огромный респект и спасибо модераторам игры Нехаевой Софье, Макиной Владе и Хоменко Виктории.

В соседнем кабинете команда ребят из лицея №23 сражалась с экологическим кризисом в раунде настольной игры «Хранители Земли». В недюжинной борьбе ребята применили все возможные лайфхаки зеленого образа жизни и в итоге смогли спасти планету. Будущее нашей «прекрасной зеленой» в надежных руках победителей - Веры Маркиной, Софьи Печерицы, Полины Подъяпольской и Ковиной Лизы.

Вторник 16 марта был насыщен событиями для разных возрастов. Для старших ребят состоялась профориентационная встреча со специалистом в области челюстно-лицевой хирургии Бурда Константином Александровичем, который работает заведующим отделением в частной клинике в Челябинске («Белый Кит»).

Константин Александрович сориентировал ребят в особенностях работы разных специалистов в области стоматологии, и ребятам даже удалось рассмотреть и подержать в руках образцы имплантов, инструментов, штифтов и других интереснейших стоматологических штуковин. Участниками встречи стали 36 обучающихся из школ №№23, 24,25, 27,32,33,38.

В это же время в соседней аудитории для младших ребят состоялся мастер-класс по изготовлению экологичной косметики своими руками.

Бурда Татьяна Анатольевна лидер экологического движения «Разделяйка» г. Миасса рассказала ребятам об опасных компонентах в косметике на полках магазинах. Дети (19 участников – школы 23 и 25) не только получили памятку со списком опасных и безопасных компонентов и коллекцию рецептов природной косметики, но и своими руками изготовили натуральную зубную пасту.

17 марта под руководством Моргун Натальи Михайловны прошел замечательный практикум, посвященный решению задач по цитогентике. 34 участника разбирались в том, что такое матрица? Как происходит матричный синтез в живой клетке. Как гены могут кодировать признаки организмов? Какой конец молекулы 5' и 3' и как решать задачи с учетом принципов матричного синтеза?

18 марта лицей снова встречал дорогого гостя – Стяжкину Елену Владимировну, кандидата биологических наук, доцента кафедры радиационной биологии Челябинского государственного университета. Елена Владимировна рассказала ребятам о применении радиоактивных источников в современной медицине.

Особенно впечатлила потрясающая история счастливой встречи электрона и позитрона, и, конечно, то, что именно ПО «Маяк» является ведущим поставщиком радиоизотопов для медицинской отрасли в России. Участниками встречи стали 32 обучающихся из школ 21, 23, 24, 25, 32, 33, 36, 38.

19 марта под руководством кандидата педагогических наук Ярославовой Галины Юрьевны состоялся научно-познавательный дебат по вопросам безопасности сжигания мусора «Сжечь нельзя утилизировать! Где поставить запятую?».

16 участников обсудили в интересном формате тему создания мусоросжигательных заводов, которые совсем скоро в количестве 25 штук появятся в нашей стране. Битва мнений развернулась, как и положено по регламенту (Всемирный школьный формат дебатов по К.Попперу).

Зрители по итогам мероприятия в большинстве своём проголосовали за отказ от мусоросжигания, команда "Отрицания" была более убедительна, а вот в свободной дискуссии сообща пришли к выводу, что для спасения Планеты, необходимо объединять усилия и искать положительные моменты от каждой команды и вроде получилось договориться!

Итак Дни науки-2021 прошли в лицее продуктивно! Состоялись 12 мероприятий с участием 285 ребят. Благодарим всех наших гостей, педагогов и ребят. До новых встреч!

Руководитель предметной лаборатории в МБОУ «Лицей №23»,

Гаврилова Е.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46399/