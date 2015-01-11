35-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящается

35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария на Чернобыльской атомной электростанции. Авария, которая затронула судьбы миллионов людей, не обошла стороной и наш город. Почти тысяча человек из различных предприятий и организаций города были направлены на ликвидацию последствий ядерной катастрофы.

К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС в Озерском городском музее открывается выставка, посвященная самоотверженному труду ликвидаторов ядерной катастрофы. По сути это две выставки, первая из которых - «Радуги над Чернобылем» фотографии журналиста и фотокорреспондента Виктории Ивлевой (Москва). Она единственный корреспондент, которому удалось сделать снимки внутри разрушенного реактора Чернобыльской АЭС. В 1991 году она сняла репортаж «Внутри Чернобыля», за который получила высшую награду Международного конкурса World Press Photo, став одной из двух российских женщин, удостоившихся этой престижной премии. Несмотря на завоеванные премии, снимки Виктории в России практически никогда не публиковались, поэтому на выставке многие фотографии представлены впервые. Фотовыставка «Радуги над Чернобылем» представлена Государственным историческим музеем Южного Урала.

Вторая часть выставки – «Ликвидаторы», составлена по воспоминаниям озерчан - непосредственных участников тех трагических событий. В экспозиции представлены личные вещи ликвидаторов, инструменты, с которыми работали люди в Чернобыле, фотографии, сделанные озерчанами на месте событий. В создании выставки огромную помощь оказали ветераны Городской общественной организации «Союз – Чернобыль».

Выставка «Радуги над Чернобылем» будет работать в Озерском городском музее со 2 апреля по 7 мая 2021 года.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46412/