Стало известно, когда 11-классники напишут итоговое сочинение

Рособрнадзор и Минпросвещения России определили дату проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году – успешное написание работы станет для 11-классников пропуском на ЕГЭ.

Совместным приказом установлен основной срок проведения итогового сочинения (изложения) – 15 апреля 2021 года, а также в дополнительные сроки – 5 мая и 19 мая 2021 года. «Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение "незачет", либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально», – говорится в сообщении.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Напомним, ранее Рособрнадзор назвал даты и правила итоговых контрольных для девятиклассников.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kogda-11-klassniki-napishut-itogovoe-sochinenie_135692.html