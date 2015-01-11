2021-03-31YEKT10:00:00 | Губерния Новые форматы привлечения студентов в РСО обсудили на всероссийском совещании в Омске Источник: ЧОСО









В Омске с 26 по 28 марта проводилось Всероссийское совещание руководителей региональных отделений Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО), участниками которого стали более ста человек из 50 субъектов страны, в том числе из Челябинской области. Одной из главных тем совещания стало обсуждение летнего трудового сезона 2021 года, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Руководитель Центрального штаба РСО Михаил Киселев подвел итоги деятельности организации в 2020 году и представил план основных всероссийских и окружных мероприятий в 2021 году. Это Всероссийская патриотическая акция «День ударного труда», всероссийские трудовые проекты, Всероссийский слет студенческих отрядов, который состоится в Воронеже с 12 по 14 ноября.«По итогам 2020 года, когда бушевала пандемия, студенческие отряды, как отражение рынка труда тоже пострадали с точки зрения численности. По шести направлениям студенческих отрядов отработало 58 тысяч человек. В 2019 году таких ребят было 240 тысяч», — говорит спикер.Несмотря на непростой год, студенты Челябинской области работали на стройках в Озерске и Ленинградской области, в гостиничных комплексах в Крыму и на благоустройстве Челябинска. Также ребята потрудились в детских лагерях Южного Урала и больницах в качестве младшего медицинского персонала.Мария Корнилова, заместитель руководителя Центрального штаба РСО, также обозначила проблему, которая на сегодняшний день стоит перед организацией, – это значительное сокращения участников студотрядов.«В прошлом году численность бойцов РСО по стране снизилась в четыре раза. Из-за введенного локдауна мы в спешном порядке меняли формат работы и общения с бойцами и их руководителями. Нам было важно не потерять связь с региональными отделениями. И сейчас мы будем выстраивать концепцию новых форм и методов работы, чтобы восстановить количество ребят, заинтересованных в студенческих отрядах, вовлечь новых бойцов», — отметила Мария Корнилова.В связи с этим был разработан и предложен новый механизм привлечения студентов в РСО через рекламную кампанию в интернете, которую планируют запустить в апреле. При разработке кампании будут учитываться данные, полученные в результате социологического исследования ВЦИОМ.В повестку встречи вошли вопросы организации и проведения всероссийских трудовых проектов, о которых рассказали руководители направлений деятельности РСО. На данный момент утверждено семь проектов строительной, сельскохозяйственной и сервисной направленностей.На совещании была поддержана идея прохождения стажировок в аппарате РСО. Пройти ее смогут представители регионального отделения. В завершение встречи была презентована новая коллекция интернет-магазина ТрудКрутШоп. Отметим, что это первая коллекция в России с дополненной реальностью.Совещание прошло при поддержке министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.







Источник: ЧОСОВ Омске с 26 по 28 марта проводилось Всероссийское совещание руководителей региональных отделений Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО), участниками которого стали более ста человек из 50 субъектов страны, в том числе из Челябинской области. Одной из главных тем совещания стало обсуждение летнего трудового сезона 2021 года, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Руководитель Центрального штаба РСОподвел итоги деятельности организации в 2020 году и представил план основных всероссийских и окружных мероприятий в 2021 году. Это Всероссийская патриотическая акция «День ударного труда», всероссийские трудовые проекты, Всероссийский слет студенческих отрядов, который состоится в Воронеже с 12 по 14 ноября.«По итогам 2020 года, когда бушевала пандемия, студенческие отряды, как отражение рынка труда тоже пострадали с точки зрения численности. По шести направлениям студенческих отрядов отработало 58 тысяч человек. В 2019 году таких ребят было 240 тысяч», — говорит спикер.Несмотря на непростой год, студенты Челябинской области работали на стройках в Озерске и Ленинградской области, в гостиничных комплексах в Крыму и на благоустройстве Челябинска. Также ребята потрудились в детских лагерях Южного Урала и больницах в качестве младшего медицинского персонала., заместитель руководителя Центрального штаба РСО, также обозначила проблему, которая на сегодняшний день стоит перед организацией, – это значительное сокращения участников студотрядов.«В прошлом году численность бойцов РСО по стране снизилась в четыре раза. Из-за введенного локдауна мы в спешном порядке меняли формат работы и общения с бойцами и их руководителями. Нам было важно не потерять связь с региональными отделениями. И сейчас мы будем выстраивать концепцию новых форм и методов работы, чтобы восстановить количество ребят, заинтересованных в студенческих отрядах, вовлечь новых бойцов», — отметила Мария Корнилова.В связи с этим был разработан и предложен новый механизм привлечения студентов в РСО через рекламную кампанию в интернете, которую планируют запустить в апреле. При разработке кампании будут учитываться данные, полученные в результате социологического исследования ВЦИОМ.В повестку встречи вошли вопросы организации и проведения всероссийских трудовых проектов, о которых рассказали руководители направлений деятельности РСО. На данный момент утверждено семь проектов строительной, сельскохозяйственной и сервисной направленностей.На совещании была поддержана идея прохождения стажировок в аппарате РСО. Пройти ее смогут представители регионального отделения. В завершение встречи была презентована новая коллекция интернет-магазина ТрудКрутШоп. Отметим, что это первая коллекция в России с дополненной реальностью.Совещание прошло при поддержке министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Источник: ЧОСО AzAzA 2021-03-31YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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