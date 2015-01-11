» В Челябинске пройдет акция «Зажги синим»

2 апреля в 11:00 социально-реабилитационный центр «Здоровье» присоединится к международной акции «Зажги синим», которая ежегодно проводят во всем мире в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания к этой проблеме.В этот день здания и объекты по всему миру освещаются синим цветом. Также люди выражают свою поддержку, надевая 2 апреля синюю одежду и аксессуары, размещая в учреждениях, школах и офисах синие украшения или плакаты.2 апреля на спортивной площадке у центра «Здоровье» развернутся четыре станции, на которых дети с ограниченными возможностями здоровья будут украшать площадку поделками синего цвета и разрисуют асфальт синими мелками. В акции примут участие 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.Завершит меропритие совместный танцевальный флешмоб специалистов и воспитанников центра.Присоединиться к проекту может любой желающий, для этого в день акции можно:– Подсветить синей лампой окна дома или офиса;– Надеть элементы одежды синего цвета – шарф или галстук, футболку или головной убор;– Украсить общественные пространства атрибутами синего цвета;– Поддержать в этот день благотворительные организации, которые помогают людям с аутизмом;– Рассказать об акции в социальных сетях, поставив хештеги #ЗАЖГИСИНИМРЕГИОНЫ и #2АПРЕЛЯ.Справочно:Всемирный день распространения информации об аутизме утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. В этот день по всему миру знаковые здания и памятники освещаются синим цветом, который считается международным символом аутизма, проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам аутизма.