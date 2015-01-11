В школах Челябинской области стартовал прием заявлений в первый класс

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 28 человек, представители образовательных организаций №№ 33, 23, 21, 30, 39, 32, 24, 27 и двое участников дошкольного возраста Подробнее
Центр «Мой бизнес» запускает акселерационную программу «Готовый продукт» для сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Ее главная цель – сделать фермерскую продукцию качественной и доступной, вывести агробизнес на новый уровень.
Сегодня стартовал прием заявлений в первые классы образовательных учреждений на 2021-2022 учебный год – «первая волна» приема.С 1 апреля по 30 июня 2021 года принимают заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории. Также детей, имеющих право на предоставление места во внеочередном, первоочередном порядке и преимущественное право приема в школы, где учатся их браться или сестры, проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства.В Челябинской области подать заявление в электронной форме возможно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» (https://edu-74.ru/) и Региональный портал государственных услуг Челябинской области (https://gosuslugi74.ru/).Заявление подается одним из родителей в электронном виде. Система автоматически присваивает ему индивидуальный номер, в котором фиксируются дата и точное время подачи. Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники.Родители/законные представители также могут предоставить заявление на бумажном носителе непосредственно в школу.После подачи заявления в электронном виде родителям/законным представителям необходимо обратиться в образовательную организацию и предоставить документы, необходимые для зачисления ребенка.«Сроки, в течение которых необходимо лично обратиться в образовательную организацию и представить документы, устанавливаются каждой образовательной организацией. Данная информация размещается на информационных стендах и официальных сайтах школ», – отметила начальник Управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.Приказы о зачислении на обучение детей «первой волны» будут изданы в течение трех рабочих дней после 30 июня.Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории.