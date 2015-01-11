В Публичке в этом году оцифруют 150 редких книг

На площадке RTS-tender состоялся электронный аукцион на оказание услуг по оцифровке книжных памятников, которые хранятся в Челябинской публичной библиотеке.В аукционе приняло участие пять организаций из разных частей России: Кемеровская область, Чувашская Республика, Московская область и Свердловская область (два участника).По итогам проведения электронного аукциона был выявлен победитель – им стала свердловская компания ООО «Ру-Скан». Не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола с фирмой будет заключен Государственный контракт.Компания, победившая в аукционе, должна будет осуществить высококачественное сканирование книжных памятников. К слову, такой опыт у фирмы уже есть – специалисты сотрудничают с библиотеками, архивами, музеями, государственными и коммерческими структурами, образовательными учреждениями и частными архивами.Сканеры, которые используют при оцифровке редких книг, оснащены V-образной колыбелью. Это обеспечивает бережное раскрытие оригинала документа, а также гарантирует отсутствие искажений кривой изгиба переплета. Прижимное стекло позволяет качественно оцифровывать ветхие и поврежденные документы. При необходимости операторами выполняется расшивка документов, выпрямление загнутых углов страниц. Конструкция сканера, а также специализированное программное обеспечение позволяют производить сканирование двух страниц одновременно.В этом году специалисты должны оцифровать 150 книг из фонда Челябинской областной универсальной научной библиотеки: 111 редких изданий, вышедших в свет до 1830 года, и 39 памятников печати региональных типографий Урала, вышедших в издательствах до 1917 года.В дальнейшем все оцифрованные книжные памятники будут доступны для всех желающих в Уральской электронной библиотеке (она представлена на портале ЧОУНБ: https://chelreglib.ru/ru/ssearch/).Напомним, что оцифровка книжных памятников из фонда Челябинской областной универсальной научной библиотеки проходит в рамках национального проекта «Культура» (региональный проект «Цифровая культура»).