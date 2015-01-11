2021-04-01YEKT11:00:00 | Губерния «Я рисую перепись»: определились победители детского конкурса Источник: Челябинскстат









Почти пять тысяч работ, более 26 тысяч участников голосования и четыре победителя – таковы итоги конкурса детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи населения. Лучшими признаны работы из Ивановской, Омской, Белгородской областей и Республики Хакасия, сообщает сайт ВПН.Участникам предлагалось нарисовать сюжет на тему Всероссийской переписи населения, которая пройдет осенью 2021 года. Вознаграждение в 25 тысяч рублей получат авторы четырех лучших работ (по два победителя в в возрастных категориях 7-9 и 10-12 лет).Среди детей 7-9 лет победителями стали Александр Большаков (9 лет, Ивановская область, г. Гаврилов Посад) и Арсений Павлюк (8 лет, Омская область, п. Павлоградка). В категории 10-12 лет награды получат Маша Зубкова (10 лет, Белгородская область, с. Шелаево) и Оля Ерошенко (12 лет, Республика Хакасия, г. Черногорск).Конкурс проводился с 16 ноября 2020 года. Всего поступило 4980 работ из 81 региона страны. Модерацию прошла 4031 работа.Самыми активными оказались юные участники из Белгородской области, Республик Татарстан, Башкортостан, Алтай, Бурятия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Омской, Свердловской областей и Краснодарского края.Большой интерес к конкурсу проявили юные художники из Челябинской области. Они прислали более 30 творческих работ. Среди них рисунки школьников из Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Карабаша, Агаповского, Уйского районов и других территорий региона.Шорт-лист из 187 работ выбирали голосованием пользователей на сайте. В нем приняло участие 26,8 тыс. человек. Победителей определило жюри из представителей Росстата, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда».«Все участники — молодцы. Удивило большое разнообразие техник исполнения, неожиданные и интересные подходы к раскрытию темы переписи. Жюри было нелегко выбрать лучших. Но победителями можно назвать всех, кто постарался изобразить предстоящее событие, потому что перепись — наше общее дело. И будущее страны, в которой жить сегодняшним детям», — прокомментировал Павел Смелов, заместитель главы Росстата.«Впечатления от рисунков радостные, а тут и тема познавательная и необычная. Дети рисовали то, что сами никогда не видели. Молодцы родители и преподаватели — сумели объяснить смысл переписи, заинтересовать. Отсюда сюжетная точность рисунков, и перепись в них — не только статистика, но и в некотором смысле праздник. Что же до новизны, так она всегда полезна: все мы в определенном возрасте впервые участвуем в переписи. И каждая затем оставляет след в памяти. Хотелось бы, чтобы воспоминания были яркими», — отметил Сергей Черных, редактор департамента специальных проектов ИД «Комсомольская правда». Источник: ЧелябинскстатПочти пять тысяч работ, более 26 тысяч участников голосования и четыре победителя – таковы итоги конкурса детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи населения. Лучшими признаны работы из Ивановской, Омской, Белгородской областей и Республики Хакасия, сообщает сайт ВПН.Участникам предлагалось нарисовать сюжет на тему Всероссийской переписи населения, которая пройдет осенью 2021 года. Вознаграждение в 25 тысяч рублей получат авторы четырех лучших работ (по два победителя в в возрастных категориях 7-9 и 10-12 лет).Среди детей 7-9 лет победителями стали(9 лет, Ивановская область, г. Гаврилов Посад) и(8 лет, Омская область, п. Павлоградка). В категории 10-12 лет награды получат(10 лет, Белгородская область, с. Шелаево) и(12 лет, Республика Хакасия, г. Черногорск).Конкурс проводился с 16 ноября 2020 года. Всего поступило 4980 работ из 81 региона страны. Модерацию прошла 4031 работа.Самыми активными оказались юные участники из Белгородской области, Республик Татарстан, Башкортостан, Алтай, Бурятия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Омской, Свердловской областей и Краснодарского края.Большой интерес к конкурсу проявили юные художники из Челябинской области. Они прислали более 30 творческих работ. Среди них рисунки школьников из Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Карабаша, Агаповского, Уйского районов и других территорий региона.Шорт-лист из 187 работ выбирали голосованием пользователей на сайте. В нем приняло участие 26,8 тыс. человек. Победителей определило жюри из представителей Росстата, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда».«Все участники — молодцы. Удивило большое разнообразие техник исполнения, неожиданные и интересные подходы к раскрытию темы переписи. Жюри было нелегко выбрать лучших. Но победителями можно назвать всех, кто постарался изобразить предстоящее событие, потому что перепись — наше общее дело. И будущее страны, в которой жить сегодняшним детям», — прокомментировал, заместитель главы Росстата.«Впечатления от рисунков радостные, а тут и тема познавательная и необычная. Дети рисовали то, что сами никогда не видели. Молодцы родители и преподаватели — сумели объяснить смысл переписи, заинтересовать. Отсюда сюжетная точность рисунков, и перепись в них — не только статистика, но и в некотором смысле праздник. Что же до новизны, так она всегда полезна: все мы в определенном возрасте впервые участвуем в переписи. И каждая затем оставляет след в памяти. Хотелось бы, чтобы воспоминания были яркими», — отметил, редактор департамента специальных проектов ИД «Комсомольская правда». AzAzA 2021-04-01YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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