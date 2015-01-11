» Реновацией территории бывшего ДОКа могут заняться частные инвесторы

Развитие территории бывшего деревообрабатывающего комбината, который занимает около 40 гектар земли, расположенной между старой и новой частями города, давно волнует жителей Озерска. В настоящее время этот участок передан муниципалитету и округ в соответствии с действующим законодательством может приступить к его развитию.

В конце прошлого года был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ), в котором даются очень широкие полномочия регионам – в частности, возможность привлекать в эту сферу частных инвесторов. Кроме того, механизм КРТ рассчитан на комплексное обновление городской застройки. Регионы смогут расселять не только аварийные дома, но и дома не признанные таковыми. Это позволит людям поменять старое, некомфортное жилье без долгих лет ожидания признания его ветхим или аварийным. Важно отметить, что при реконструкции целых кварталов жители получат не просто квартиру в отдельно стоящем новом доме, но и обновленные коммуникации, благоустройство, зоны рекреации и социальную инфраструктуру.

По мнению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, субъекты сегодня уже видят перспективу и площадки, которые можно отрабатывать в рамках КРТ, поэтому по таким точечным проектам есть возможность заключить договоры уже до конца 2021 года.

– В целях обеспечения комплексного развития территории в феврале этого года вышло распоряжение губернатора Челябинской области о создании рабочей группы, – пояснила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа Ольга Жаворонкова. – Регионам необходимо будет принять девять подзаконных актов, на основании которых муниципалитеты будут работать и принимать решения о комплексном развитии территорий.

В настоящее время в Озерском городском округе такая территория уже подобрана, в неё вошла не только площадка бывшего деревообрабатывающего комбината (ДОК), но и территории, прилегающие к нему.

– Например, рядом на ул. Матросова расположены два деревянных дома, а также три дома по ул. Еловой, которые не газифицированы. В этих домах нет центрального газоснабжения, люди вынуждены пользоваться баллонным газом. Мы считаем, что эти дома надо также включать в комплексное развитие территорий.

Ранее разработанными проектами предлагалась высокоплотная многоэтажная застройка. Но поскольку сейчас всё больше жителей мегаполисов мечтают возродить среднеэтажные «пешеходные города», в которых все самое необходимое находится в пешей доступности, вокруг много зелени, парков, зон спокойного отдыха и активного времяпрепровождения, то возможно застройщик сможет предложить озерчанам иные варианты этажности:

– Генеральным планом Озерска на этой территории предусмотрена многоэтажная жилая застройка. В настоящее время Градостроительный кодекс позволяет вносить изменения в генплан в соответствии с проектом планировки, который будет разработан будущим застройщиком. Этажность может быть понижена, мы можем говорить о возможности более комфортной низкоплотной застройки, но всё должно быть просчитано проектом.

В рамках комплексного развития территории планируется также и развитие улично-дорожной сети. По генеральному плану улица Монтажников и проспект Карла Маркса должны соединяться с проспектом Ленина, также предусмотрен выход улицы Монтажников к проспекту Карла Маркса для того, чтобы разгрузить транспортные потоки и обеспечить доступ транспорта к каждому микрорайону и кварталу.

- Безусловно, инфраструктура Озерска заслуживает достойного развития, -

говорит депутат фракции «Единая Россия» Егор Романов. – Современная жилая застройка вместо унылой промышленной зоны украсит наш город.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа