» В Челябинской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела первое заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей на Южном Урале. С апреля стартовала подготовка к летнему оздоровительному сезону.«2020 год был непростым для региона, в том числе в вопросах организации отдыха и оздоровления. В Челябинской области кампания в прошлом году стартовала 6 июля, был открыт 471 лагерь, в том числе 39 загородных, отдохнули и поправили здоровье более 58 тысяч детей. Летнюю оздоровительную кампанию 2021 года мы планируем начать в штатном режиме, для этого уже проводится вся необходимая подготовительная работа», – отметила Ирина Гехт.С учетом устойчивой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в и темпов вакцинации населения, внесены изменения в действующие санитарно-эпидемиологические правила. Соответствующее постановление было подписано 24 марта этого года Главным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой. Полномочия в части определения сроков открытия летней кампании, работы палаточных лагерей, организации приема детей из других субъектов переданы регионам.С 26 мая планируется открытие загородных лагерей «Лесная сказка» (Пласт), «Солнечная поляна» (Челябинск), «Еланчик» (ведомственный лагерь ЧТПЗ), «Синегорье» (Миасс), «Звездный» (Аргаяш), «Горный ручеек» (Магнитогорск). Реестр лагерей и вся актуальная информация по организации летней кампании размещаются на сайте министерства образования и науки Челябинской области.Санатории готовы принимать круглый год детей школьного возраста до 18 лет в соответствии с медицинскими показаниями. В загородные лагеря отдыха и оздоровления выделяются путевки школьникам до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2021 году за счет областных средств планируется приобрести 3717 путевок в загородные лагеря и 4956 в санаторно-оздоровительные учреждения.Предоставление путевок носит заявительный характер и проводится через управление социальной защиты населения. Информация о порядке получения путевки размещена на сайте регионального министерства социальных отношений Челябинской области.Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в ходе организации летней оздоровительной кампании будут предприниматься все меры, рекомендованные Роспотребнадзором.