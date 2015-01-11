Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила стенд Челябинской области на «Интурмаркете»

Руководитель Федерального агентства по туризму отметила, что осмотр южноуральского стенда был в обязательной программе ее визита на «Интурмаркет». Зарина Догузова познакомилась с достопримечательностями, ремеслами и гастрономией региона.Экскурсию для Зарины Догузовой по стенду Челябинской области провел заместитель губернатора Егор Ковальчук. Он презентовал главе Ростуризма новый туристический портал региона, рассказал о промышленных маршрутах и показал осколок метеорита, который был одним из экспонатов стенда. Представители Сатки пригласили Зарину Валерьевну на летний сплав по реке Ай, а специалисты Центра развития туризма Златоуста – в поход по национальному парку «Таганай».От Златоустовской оружейной фабрики Зарине Догузовой подарили на память стакан с подстаканником, выполненным в технике гравюры на стали.Сыроварня «Известная» презентовала Догузовой свой новый проект «Ресторан в банке», когда блюдо высокой кухни упаковывается в консервную банку.«Это позволяет увезти гастрономический сувенир как угодно далеко», – рассказал директор сыроварни Денис Назаров.«Хорошая идея! Я сегодня дома сделаю вид, что сама приготовила «уху сливочную по-норвежски» на ужин. А завтра буду удивлять том ямом», – ответила Зарина Догузова.На стенде Южного Урала широко представлена полиграфия, разработанная Агентством международного сотрудничества Челябинской области. Один из буклетов – по брендовому маршруту – глава Ростуризма забрала с собой. Напомним, в ближайшие дни состоится защита первого брендового маршрута Челябинской области на экспертном совете в Федеральном агентстве по туризму.