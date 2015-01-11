» Солнечные, теплые выходные! И наша афиша!

Наступили солнечные деньки! А скоро синоптики предвещают ещё бОльшее повышение температуры!
Радуемся весне! И, конечно, отдыхаем на всю катушку!
Озёрск
Все выходные: аттракционы в Детском парке!
3 апреля, суббота
С 10 до 16ч, Городской музей
К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС в Озерском городском музее открывается выставка, посвященная самоотверженному труду ликвидаторов ядерной катастрофы. По сути это две выставки, первая из которых - «Радуги над Чернобылем» фотографии журналиста и фотокорреспондента Виктории Ивлевой (Москва). Она единственный корреспондент, которому удалось сделать снимки внутри разрушенного реактора Чернобыльской АЭС. В 1991 году она сняла репортаж «Внутри Чернобыля», за который получила высшую награду Международного конкурса World Press Photo, став одной из двух российских женщин, удостоившихся этой престижной премии. Несмотря на завоеванные премии, снимки Виктории в России практически никогда не публиковались, поэтому на выставке многие фотографии представлены впервые. Фотовыставка «Радуги над Чернобылем» представлена Государственным историческим музеем Южного Урала.
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Теремок", 3+. СПЕКТАКЛЬ О ВЗАИМОВЫРУЧКЕ
Если дружить, можно всех победить!
16-00, ДК "Строитель"
В концерте примут участие:
-ансамбль татарской и башкирской песни "Ляйсан"
-солисты Озерского городского округа
-Клуб восточного танца "Айша"
17-00, ДК "Маяк"
праздничный концерт «Звуки музыки». Концерт посвящен 60-летию «Образцового коллектива самодеятельного творчества Челябинской области» хора «Гармония».
В этот день на сцену выйдут юные любители хорового пения от 4 до 17 лет под руководством хормейстера Анастасии Шомполовой, концертмейстеров Линуры Гимадутдиновой и Ольги Лукашевой.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович
Романтическая комедия (12+)
4 апреля, воскресенье
2 этап соревнований по горным лыжам и сноуборду
среди детей «Егозаврики»
Соревнований проводятся в дисциплине слалом-бане, на трассе "Спортивная" от 6 опоры. Участникам будет дано по 2 попытки. Длина трассы 220м. 18 ворот.
Регистрация участников с 10-00 до 11-00 в здании проката.
Начало старта в 11-20
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Дикие лебеди", 6+
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка" 6+
15-00 Центральная городская библиотека
Традиционный концерт "Атомщики шутят", посвящённый Дню смеха.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шлагбаум" Н.Ермохин
Мистическая трагикомедия (16+)