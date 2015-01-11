В Росстате рассказали, как пройдет перепись на «госуслугах»

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов рассказал о процедуре прохождения всероссийской переписи на портале госуслуг. По его словам, никаких всплывающих окон или «подсказок» при заполнении анкеты появляться не будет, сообщает медиаофис ВПН.«Ответы на вопросы о национальной принадлежности и языках будут записываться именно так, как укажет переписываемый. Никаких предварительных списков, «всплывающих подсказок» при заполнении на портале «Госуслуги», каких-либо иных попыток помочь сформулировать ответ не будет. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции страны, переписываемый может отказаться от ответа на этот вопрос. Но я надеюсь, что этим правом воспользуются немногие», — сказал Павел Смелов.Он напомнил, что в переписной лист для постоянных жителей страны включены следующие вопросы: национальная принадлежность, родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование иными языками.Ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре «обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности», а также жестко пресекать любые попытки давления и дискриминации по этническим признакам.Он выразил надежду, что СМИ и профильным ведомствам удастся донести до людей важность этого события, потому что в зависимости от того, насколько корректно и объективно будут собраны данные, настолько мы сможем более точно формулировать наши задачи и цели развития.