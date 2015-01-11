Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу участников в «Уроке цифры» Яндекса о беспилотном транспорте

Эксперты Яндекса подготовили урок для школьников 1-11 классов, на котором они рассказали, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля. Занятие состояло из видеороликов с объяснениями и тренажеров для закрепления знаний. На примере реальных данных ученики разбирались, как машина определяет свое местоположение, предсказывает поведение других участников движения и строит оптимальный маршрут.Материалы адаптированы для школьников разного возраста — задания отличаются уровнями сложности и детализации. Старшеклассники также познакомились с основными профессиями, задействованными в разработке автономного транспорта. Учителя могли воспользоваться методическими рекомендациями, чтобы провести занятие у себя в классе.Всего «Уроки цифры» прошли в 85 регионах. Специалисты Яндекса помогли провести занятия в Дагестане, Республике Марий Эл, Белгородской и Ростовской областях. Для уроков в Башкирии, Татарстане и Краснодарском крае Яндекс организовал прямые включения из инженерного центра беспилотных автомобилей в Москве. Там же прошел открытый урок для школьников 8-11 классов: ученики смогли увидеть автомобили в действии и пообщаться с разработчиками.«Яндекс принимает участие в «Уроке цифры» уже во второй раз. Каждый год мы стараемся подобрать актуальную тему, и нам кажется, что в этом году мы не ошиблись: беспилотный транспорт сегодня развивается очень быстро, — комментирует Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. — И цифры, и личные отзывы участников говорят о том, что школьникам интересна эта сфера. Они с удовольствием разбирались в устройстве технологий, задавали вопросы о разных специальностях, — это хороший показатель. В рамках нашей Образовательной инициативы мы хотим, чтобы у учеников была возможность погрузиться в разные технологические сферы, чтобы понять, что им интересно».Материалы урока — видео с теорией и тренажеры для закрепления знаний — останутся на сайте проекта. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.Справочно:«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group. Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За 2,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 32 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.В 2020 году всероссийский образовательный проект для школьников «Урок цифры» стал победителем авторитетной премии в области связей с общественностью PROBA AWARDS в номинации «Лучший проект по эффективности медиа-коммуникаций», в 2021 году получил Премию RuPoR в номинации Digital образовательный проект с формулировкой от жюри – «За эффективные цифровые коммуникации с подрастающим поколением» и Национальную премию в области развития общественных связей «Серебряный лучник», победив в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».Образовательная инициатива Яндекса — это программа улучшений образовательной среды с помощью технологий. Яндекс поддерживает технологическое образование и науку в России, помогает людям улучшать цифровые навыки, расширяет возможности учителей и продвигает идею позитивного влияния технологий на процессы обучения.