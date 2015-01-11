На Южном Урале с 10 апреля установлен пожароопасный сезон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об установлении на территории региона пожароопасного сезона. Данное постановление предусматривает начало работ всех лесопожарных формирований и вводит ограничение на проведение огневых работ на лесных территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах. В связи с различными природно-климатическими условиями на отдельных территориях Челябинской области, пожароопасный сезон в лесах на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов установлен с 1 мая 2021 года, на остальных территориях области – с 10 апреля 2021 года.На пожароопасный период 2021 года предусмотрена группировка сил и средств в количестве более 4 тысяч человек и почти 2 тысяч единиц техники. Это лесопожарные станции лесхозов, силы областной противопожарной службы, подразделения МЧС, арендаторы лесных участков, а также организации различных форм собственности, которые будут привлекаться при массовых загораниях и чрезвычайных ситуациях. На территории области будет работать система видеонаблюдения, которая помогает предотвращать распространение огня на ранних стадиях пожара. Сейчас в регионе установлено 24 видеокамеры, в ближайшее время их количество увеличится до 30.«По итогам проверки Департамента лесного хозяйства по УрФО Челябинская область признана полностью готовой к пожароопасному сезону 2021 года», – пояснил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Напомним, в прошлом году первый лесной пожар зафиксирован 4 апреля. Всего за сезон на территории лесного фонда Челябинской области было ликвидировано 587 пожаров на площади более 7 тысяч га.