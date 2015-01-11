Челябинская область заняла второе место по пропаганде комплекса ГТО

В новом медиарейтинге, сформированном федеральным оператором комплекса ГТО, Челябинская область улучшила свои позиции среди субъектов РФ, переместившись с четвертого на вторе место, уступая лидерство только Москве.Медиарейтинг ГТО играет важную роль при формировании федерального рейтинга комплекса среди субъектов РФ. В нем учитываются несколько показателей, в том числе и количество публикаций в СМИ о реализации ГТО в регионе. По этому показателю наш регион уступил лишь Москве, заняв второе место.«В этом году исполняется 90 лет с момента образования комплекса «Готов к труду и обороне», – говорит министр спорта Челябинской области Максим Соколов. – В советское время он имел важное значение для жителей страны, выполнял роль «локомотива» развития массового спорта. Приятно видеть то, что в Челябинской области возрожденный комплекс ГТО успешно реализуется во всех муниципальных образованиях. И важную роль в этом играют СМИ. Они являются рупором в пропаганде активного и здорового образа жизни, помогают приобщать жителей региона к движению ГТО».
Источник: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области